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  4. «Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании
Лига наций
20 ноября 2024, 09:46 |
2556
0

«Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании

Милевский не понимает спад звезды сборной Украины

20 ноября 2024, 09:46 |
2556
0
«Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился мнением по поводу неудачной игры Артема Довбика в составе «сине-желтых». Милевский считает, что это может быть связано с клубными делами.

– Как думаете, что с Довбиком? Почему в сборной он так блекло играет?

– Тема Довбик сейчас мне вообще не нравится. Видно, что у него какие-нибудь проблемы. Возможно, там у него с «Ромой» своя история или еще что-нибудь. Я имею в виду римскую команду, а не Рома Яремчука.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее Артем Милевский поделился своим мнением о матче Албания – Украина.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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