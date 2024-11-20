«Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился мнением по поводу неудачной игры Артема Довбика в составе «сине-желтых». Милевский считает, что это может быть связано с клубными делами.

– Как думаете, что с Довбиком? Почему в сборной он так блекло играет?

– Тема Довбик сейчас мне вообще не нравится. Видно, что у него какие-нибудь проблемы. Возможно, там у него с «Ромой» своя история или еще что-нибудь. Я имею в виду римскую команду, а не Рома Яремчука.

Национальная сборная Украины одержала минимальную победу над Албанией (2:1), что позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее Артем Милевский поделился своим мнением о матче Албания – Украина.