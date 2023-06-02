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  4. Мертенс разгромила третью сеяную на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2023, 14:38 |
661
0

Мертенс разгромила третью сеяную на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос

Джессика Пегула смогла взять всего четыре гейма

02 июня 2023, 14:38 |
661
0
Мертенс разгромила третью сеяную на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс и Джессика Пегула

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (№28 WTA) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче третьего раунда бельгийка в двух сетах одолела третью ракетку мира Джессику Пегулу из США.

Ролан Гаррос. Третий круг
Элизе Мертенс (Бельгия) – Джессика Пегула (США) – 6:1, 6:3

Мертенс в третий раз вышла в 1/8 финала на Ролан Гаррос. Это ее лучший показатель на грунтовом мейджоре.

В следующем раунде Мертенс сразится с победительнице матча Анастасия Павлюченкова – Анастасия Потапова.

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Элизе Мертенс Джессика Пегула Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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