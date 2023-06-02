Мертенс разгромила третью сеяную на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Джессика Пегула смогла взять всего четыре гейма
Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (№28 WTA) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче третьего раунда бельгийка в двух сетах одолела третью ракетку мира Джессику Пегулу из США.
Ролан Гаррос. Третий круг
Элизе Мертенс (Бельгия) – Джессика Пегула (США) – 6:1, 6:3
Мертенс в третий раз вышла в 1/8 финала на Ролан Гаррос. Это ее лучший показатель на грунтовом мейджоре.
В следующем раунде Мертенс сразится с победительнице матча Анастасия Павлюченкова – Анастасия Потапова.
See you in week ✌️#RolandGarros pic.twitter.com/iVaT2MS7Lq— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2023
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