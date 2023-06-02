Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
В историю вошел «Брентфорд»
Клуб «Брентфорд» объявил о назначении Лидии Бедфорд наставником юношеской команды клуба U18.
Бедфорд ранее до этого работала ассистенткой главного тренера лондонского «Арсенала» и главным тренером «Лестера» в Женской суперлиге Футбольной ассоциации Англии.
Главная команда «Брентфорда» заняла девятое место в Английской Премьер-лиге сезона-2022/2023.
A huge welcome to Lydia Bedford and assistant coach Jon-Paul Pittman who will both be working with our Under-18 team at the Robert Rowan Performance Centre next season #BrentfordFC pic.twitter.com/wPyoOVVIle— Brentford FC (@BrentfordFC) June 1, 2023
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