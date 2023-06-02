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Англия
02 июня 2023, 08:33 | Обновлено 02 июня 2023, 08:39
1225
0

Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина

В историю вошел «Брентфорд»

02 июня 2023, 08:33 | Обновлено 02 июня 2023, 08:39
1225
0
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лидия Бедфорд

Клуб «Брентфорд» объявил о назначении Лидии Бедфорд наставником юношеской команды клуба U18.

Бедфорд ранее до этого работала ассистенткой главного тренера лондонского «Арсенала» и главным тренером «Лестера» в Женской суперлиге Футбольной ассоциации Англии.

Главная команда «Брентфорда» заняла девятое место в Английской Премьер-лиге сезона-2022/2023.

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Источник Twitter
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