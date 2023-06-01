18 раз подряд. Клубы Испании не проиграли ни одного еврофинала с 2001 года
Европейские трофеи сами идут в руки испанских клубов
Европейские трофеи сами идут в руки испанских клубов, которые не проиграли ни одного финала еврокубков с 2001 года.
18 раз подряд за это время представители Испании обыграли клубы других стран, не проиграв ни одного (8 финалов Лиги чемпионов и 10 финалов Лиги Европы).
При этом еще в нескольких финалах за этот период было сыграно дерби испанских клубов.
В 2001 году испанский Алавес проиграл Ливерпулю финал ЛЕ, а в решающем матче ЛЧ Валенсия уступила Баварии. С тех пор ни один испанский клуб не уступал в финалах командам из других стран.
Севилья вообще ни разу не проиграла финалы еврокубков, выиграв 7 трофеев Лиги Европы за 17 лет с 2006 года.
Испанские дерби в финалах еврокубков
- 2000 ЛЧ Реал vs Валенсия
- 2007 ЛЕ Севилья vs Эспаньол
- 2012 ЛЕ Атлетико vs Атлетик
- 2014 ЛЧ Реал vs Атлетико
- 2016 ЛЧ Реал vs Атлетико
18 подряд победных финалов для Испании против других стран
- 2002 ЛЧ Реал vs Байер
- 2004 ЛЕ Валенсия vs Марсель
- 2006 ЛЕ Севилья vs Мидлсбро
- 2006 ЛЧ Барселона vs Арсенал
- 2009 ЛЧ Барселона vs Ман Юнайтед
- 2010 ЛЕ Атлетико vs Фулхэм
- 2011 ЛЧ Барселона vs Ман Юнайтед
- 2014 ЛЕ Севилья vs Бенфика
- 2015 ЛЧ Барселона vs Ювентус
- 2015 ЛЕ Севилья vs Днепр
- 2016 ЛЕ Севилья vs Ливерпуль
- 2017 ЛЧ Реал vs Ювентус
- 2018 ЛЧ Реал vs Ливерпуль
- 2018 ЛЕ Атлетико vs Марсель
- 2020 ЛЕ Севилья vs Интер
- 2021 ЛЕ Вильярреал vs Ман Юнайтед
- 2022 ЛЧ Реал vs Ливерпуль
- 2023 ЛЕ Севилья vs Рома
Sevilla have never lost a Europa League final:— Squawka (@Squawka) May 31, 2023
🏆 2006 vs. Middlesbrough
🏆 2007 vs. Espanyol
🏆 2014 vs. Benfica
🏆 2015 vs. Dnipro
🏆 2016 vs. Liverpool
🏆 2020 vs. Inter
🏆 2023 vs. Roma
Not even José Mourinho could end the streak.#UELfinal pic.twitter.com/5uBIY4Qlap
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