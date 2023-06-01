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Лига Европы
01 июня 2023, 03:23 | Обновлено 01 июня 2023, 07:36
846
0

18 раз подряд. Клубы Испании не проиграли ни одного еврофинала с 2001 года

Европейские трофеи сами идут в руки испанских клубов

01 июня 2023, 03:23 | Обновлено 01 июня 2023, 07:36
846
0
18 раз подряд. Клубы Испании не проиграли ни одного еврофинала с 2001 года
УЕФА

Европейские трофеи сами идут в руки испанских клубов, которые не проиграли ни одного финала еврокубков с 2001 года.

18 раз подряд за это время представители Испании обыграли клубы других стран, не проиграв ни одного (8 финалов Лиги чемпионов и 10 финалов Лиги Европы).

При этом еще в нескольких финалах за этот период было сыграно дерби испанских клубов.

В 2001 году испанский Алавес проиграл Ливерпулю финал ЛЕ, а в решающем матче ЛЧ Валенсия уступила Баварии. С тех пор ни один испанский клуб не уступал в финалах командам из других стран.

Севилья вообще ни разу не проиграла финалы еврокубков, выиграв 7 трофеев Лиги Европы за 17 лет с 2006 года.

Испанские дерби в финалах еврокубков

  • 2000 ЛЧ Реал vs Валенсия
  • 2007 ЛЕ Севилья vs Эспаньол
  • 2012 ЛЕ Атлетико vs Атлетик
  • 2014 ЛЧ Реал vs Атлетико
  • 2016 ЛЧ Реал vs Атлетико

18 подряд победных финалов для Испании против других стран

  • 2002 ЛЧ Реал vs Байер
  • 2004 ЛЕ Валенсия vs Марсель
  • 2006 ЛЕ Севилья vs Мидлсбро
  • 2006 ЛЧ Барселона vs Арсенал
  • 2009 ЛЧ Барселона vs Ман Юнайтед
  • 2010 ЛЕ Атлетико vs Фулхэм
  • 2011 ЛЧ Барселона vs Ман Юнайтед
  • 2014 ЛЕ Севилья vs Бенфика
  • 2015 ЛЧ Барселона vs Ювентус
  • 2015 ЛЕ Севилья vs Днепр
  • 2016 ЛЕ Севилья vs Ливерпуль
  • 2017 ЛЧ Реал vs Ювентус
  • 2018 ЛЧ Реал vs Ливерпуль
  • 2018 ЛЕ Атлетико vs Марсель
  • 2020 ЛЕ Севилья vs Интер
  • 2021 ЛЕ Вильярреал vs Ман Юнайтед
  • 2022 ЛЧ Реал vs Ливерпуль
  • 2023 ЛЕ Севилья vs Рома
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Источник Sport.ua
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