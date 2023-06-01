18 раз подряд. Клубы Испании не проиграли ни одного еврофинала с 2001 года

Европейские трофеи сами идут в руки испанских клубов, которые не проиграли ни одного финала еврокубков с 2001 года.

18 раз подряд за это время представители Испании обыграли клубы других стран, не проиграв ни одного (8 финалов Лиги чемпионов и 10 финалов Лиги Европы).

При этом еще в нескольких финалах за этот период было сыграно дерби испанских клубов.

В 2001 году испанский Алавес проиграл Ливерпулю финал ЛЕ, а в решающем матче ЛЧ Валенсия уступила Баварии. С тех пор ни один испанский клуб не уступал в финалах командам из других стран.

Севилья вообще ни разу не проиграла финалы еврокубков, выиграв 7 трофеев Лиги Европы за 17 лет с 2006 года.

Испанские дерби в финалах еврокубков

2000 ЛЧ Реал vs Валенсия

2007 ЛЕ Севилья vs Эспаньол

vs Эспаньол 2012 ЛЕ Атлетико vs Атлетик

2014 ЛЧ Реал vs Атлетико

2016 ЛЧ Реал vs Атлетико

18 подряд победных финалов для Испании против других стран

2002 ЛЧ Реал vs Байер

2004 ЛЕ Валенсия vs Марсель

2006 ЛЕ Севилья vs Мидлсбро

vs Мидлсбро 2006 ЛЧ Барселона vs Арсенал

2009 ЛЧ Барселона vs Ман Юнайтед

2010 ЛЕ Атлетико vs Фулхэм

2011 ЛЧ Барселона vs Ман Юнайтед

2014 ЛЕ Севилья vs Бенфика

vs Бенфика 2015 ЛЧ Барселона vs Ювентус

2015 ЛЕ Севилья vs Днепр

vs Днепр 2016 ЛЕ Севилья vs Ливерпуль

vs Ливерпуль 2017 ЛЧ Реал vs Ювентус

2018 ЛЧ Реал vs Ливерпуль

2018 ЛЕ Атлетико vs Марсель

2020 ЛЕ Севилья vs Интер

vs Интер 2021 ЛЕ Вильярреал vs Ман Юнайтед

2022 ЛЧ Реал vs Ливерпуль

2023 ЛЕ Севилья vs Рома