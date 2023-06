18 раз подряд. Клубы Испании не проиграли ни одного еврофинала с 2001 года

Европейские трофеи сами идут в руки испанских клубов, которые не проиграли ни одного финала еврокубков с 2001 года.

18 раз подряд за это время представители Испании обыграли клубы других стран, не проиграв ни одного (8 финалов Лиги чемпионов и 10 финалов Лиги Европы).

При этом еще в нескольких финалах за этот период было сыграно дерби испанских клубов.

В 2001 году испанский Алавес проиграл Ливерпулю финал ЛЕ, а в решающем матче ЛЧ Валенсия уступила Баварии. С тех пор ни один испанский клуб не уступал в финалах командам из других стран.

Севилья вообще ни разу не проиграла финалы еврокубков, выиграв 7 трофеев Лиги Европы за 17 лет с 2006 года.

Испанские дерби в финалах еврокубков

18 подряд победных финалов для Испании против других стран

