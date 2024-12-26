ВІДЕО. Матч Ливерпуль – Лестер могут перенести из-за густого тумана

26 декабря в матче 18-го тура АПЛ должны сыграть «Ливерпуль» и «Лестер».

Известно, что поединок могут перенести из-за густого тумана. Матч запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видео ситуации на поле доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».

В ближайшее время арбитры должны принять решение о судьбе этого матча.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, а вот «Лестер» находится в шаге от зоны вылета.