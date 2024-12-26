Англия26 декабря 2024, 18:15 | Обновлено 26 декабря 2024, 18:29
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ВІДЕО. Матч Ливерпуль – Лестер могут перенести из-за густого тумана
На Энфилде не видно ворот с центра поля
26 декабря 2024, 18:15 | Обновлено 26 декабря 2024, 18:29
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26 декабря в матче 18-го тура АПЛ должны сыграть «Ливерпуль» и «Лестер».
Известно, что поединок могут перенести из-за густого тумана. Матч запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видео ситуации на поле доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».
В ближайшее время арбитры должны принять решение о судьбе этого матча.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, а вот «Лестер» находится в шаге от зоны вылета.
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