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Англия
26 декабря 2024, 18:15 | Обновлено 26 декабря 2024, 18:29
402
0

ВІДЕО. Матч Ливерпуль – Лестер могут перенести из-за густого тумана

На Энфилде не видно ворот с центра поля

26 декабря 2024, 18:15 | Обновлено 26 декабря 2024, 18:29
402
0
ВІДЕО. Матч Ливерпуль – Лестер могут перенести из-за густого тумана
FootballHub

26 декабря в матче 18-го тура АПЛ должны сыграть «Ливерпуль» и «Лестер».

Известно, что поединок могут перенести из-за густого тумана. Матч запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видео ситуации на поле доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».

В ближайшее время арбитры должны принять решение о судьбе этого матча.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, а вот «Лестер» находится в шаге от зоны вылета.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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