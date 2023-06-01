Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Они выиграли все финалы. Севилья завоевала 7-й трофей Лиги Европы
Лига Европы
01 июня 2023, 01:30 | Обновлено 01 июня 2023, 02:14
423
1

Они выиграли все финалы. Севилья завоевала 7-й трофей Лиги Европы

Испанский клуб получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов

01 июня 2023, 01:30 | Обновлено 01 июня 2023, 02:14
423
1
Они выиграли все финалы. Севилья завоевала 7-й трофей Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись голами в основное время поединка. Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча.

«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте. И в серии пенальти повезло испанцам.

«Севилья» участвовала в 7 финалах и завоевала трофей Лиги Европы в 7-й раз, это рекорд турнира. По три раза титул ЛЕ выигрывали «Интер», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Атлетико».

Заодно «Севилья» получила пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

🏆 Лига Европы. Финал. Будапешт, 31 мая

22:00. Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Пауло Дибала, 35 – Джанлука Манчини, 55 (автогол)

Пенальти: Окампос (1:0), Кристанте (1:1), Ламела (2:1), Манчини (сэйв), Ракитич (3:1), Ибаньес (сэйв), Монтиэль (4:1).

Все финалы Лиги Европы (в формате из одного матча)

Все обладатели трофея Лиги Европы (Кубка УЕФА)

Все победители Лиги Европы по странам

Севилья – победитель Лиги Европы 2022/23!

По теме:
Эрик ЛАМЕЛА: «Это потрясающе – о большем и не мечтаю»
Моуриньо впервые проиграл еврокубковый финал
Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1). Финал Лиги Европы. Видео голов и обзор
Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома статистические расклады выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
Футбол | 31 мая 2023, 05:30 2
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»
ВАНАДЗЕ: «Хвича и Усик – молодцы, Каладзе и Ломаченко – предатели»

Боец Грузинского легиона, который воюет на стороне Украины, высказал мнение

Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Футбол | 31 мая 2023, 06:00 47
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси
Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси

Лондонцы впервые за несколько десятилетий финишировали в нижней десятке турнирной таблицы АПЛ

Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини
Футбол | 31.05.2023, 23:23
Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини
Зафутболил в свои ворота. Севилья сравняла счет благодаря автоголу Манчини
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Футбол | 31.05.2023, 22:23
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Теннис | 31.05.2023, 01:45
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тарік1994
Унікальне явище, і це 11 команда Іспанії на даний момент 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
В Финляндии возбудили уголовное дело против Латвии после ЧМ-2023
31.05.2023, 17:47 2
Хоккей
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
30.05.2023, 11:10 7
Футбол
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
31.05.2023, 14:50
Теннис
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
31.05.2023, 10:12 30
Футбол
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненые
30.05.2023, 06:39 4
Война
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Стали известны потенциальные соперники Зари или Днепра-1 в квалификации ЛЧ
30.05.2023, 14:12 15
Футбол
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
Шантаж? Каха Каладзе рассказал, когда Грузия поддержит санкции против рф
30.05.2023, 19:10 19
Война
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
30.05.2023, 13:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности