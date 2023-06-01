Они выиграли все финалы. Севилья завоевала 7-й трофей Лиги Европы

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».

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Команды обменялись голами в основное время поединка. Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча.

«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте. И в серии пенальти повезло испанцам.

«Севилья» участвовала в 7 финалах и завоевала трофей Лиги Европы в 7-й раз, это рекорд турнира. По три раза титул ЛЕ выигрывали «Интер», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Атлетико».

Заодно «Севилья» получила пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

🏆 Лига Европы. Финал. Будапешт, 31 мая

22:00. Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Пауло Дибала, 35 – Джанлука Манчини, 55 (автогол)

Пенальти: Окампос (1:0), Кристанте (1:1), Ламела (2:1), Манчини (сэйв), Ракитич (3:1), Ибаньес (сэйв), Монтиэль (4:1).

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