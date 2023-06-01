Они выиграли все финалы. Севилья завоевала 7-й трофей Лиги Европы
Испанский клуб получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов
31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды обменялись голами в основное время поединка. Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча.
«Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте. И в серии пенальти повезло испанцам.
«Севилья» участвовала в 7 финалах и завоевала трофей Лиги Европы в 7-й раз, это рекорд турнира. По три раза титул ЛЕ выигрывали «Интер», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Атлетико».
Заодно «Севилья» получила пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.
🏆 Лига Европы. Финал. Будапешт, 31 мая
22:00. Севилья – Рома – 1:1 (пен. 4:1)
Голы: Пауло Дибала, 35 – Джанлука Манчини, 55 (автогол)
Пенальти: Окампос (1:0), Кристанте (1:1), Ламела (2:1), Манчини (сэйв), Ракитич (3:1), Ибаньес (сэйв), Монтиэль (4:1).
Все финалы Лиги Европы (в формате из одного матча)
Все обладатели трофея Лиги Европы (Кубка УЕФА)
Все победители Лиги Европы по странам
Севилья – победитель Лиги Европы 2022/23!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боец Грузинского легиона, который воюет на стороне Украины, высказал мнение
Лондонцы впервые за несколько десятилетий финишировали в нижней десятке турнирной таблицы АПЛ