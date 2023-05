Заменит легенду Англии? Чемпион Шотландии заинтересован в трансфере Лунина

24-летний украинский голкипер мадридского клуба «Реал» Андрей Лунин может перейти в шотландский «Селтик».

Как сообщает Mundo Deportivo, чемпион Шотландии 2022/23 заинтересован в трансфере украинского кипера.

Руководство «Селтика» видит в Андрее замену легендарному английскому вратарю Джо Харту.

Всего в текущем сезоне украинец провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках украинец отыграл «на ноль».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Лунин и представители «Реала» проведут встречу, на которой украинский вратарь объявит клубу свое решение о том, хочет ли он оставаться в команде.

