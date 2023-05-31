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  4. Заменит легенду Англии? Чемпион Шотландии заинтересован в трансфере Лунина
Испания
31 мая 2023, 18:01 |
1630
0

Заменит легенду Англии? Чемпион Шотландии заинтересован в трансфере Лунина

Украинец может оказаться в «Селтике»

31 мая 2023, 18:01 |
1630
0
Заменит легенду Англии? Чемпион Шотландии заинтересован в трансфере Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский голкипер мадридского клуба «Реал» Андрей Лунин может перейти в шотландский «Селтик».

Как сообщает Mundo Deportivo, чемпион Шотландии 2022/23 заинтересован в трансфере украинского кипера.

Руководство «Селтика» видит в Андрее замену легендарному английскому вратарю Джо Харту.

Всего в текущем сезоне украинец провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках украинец отыграл «на ноль».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Лунин и представители «Реала» проведут встречу, на которой украинский вратарь объявит клубу свое решение о том, хочет ли он оставаться в команде.

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Селтик Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Mundo Deportivo
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