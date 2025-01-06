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  4. Выхватить из рук грандов. Кристал Пэлас нацелился на брата суперзвезды
Англия
06 января 2025, 21:32 | Обновлено 06 января 2025, 22:19
505
0

Выхватить из рук грандов. Кристал Пэлас нацелился на брата суперзвезды

Джоб Беллингем может усилить «орлов»

06 января 2025, 21:32 | Обновлено 06 января 2025, 22:19
505
0
Выхватить из рук грандов. Кристал Пэлас нацелился на брата суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Брат Джуда Беллингема и английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем привлекает внимание «Кристал Пэлас», сообщает TBR Football.

По информации источника, 19-летний футболист рассматривается «орлами» как потенциальное усиление. У команды уже есть примеры в лице Адама Уортона и Эберечи Эзе, которые, придя из Чемпионшипа, стали лидерами команды.

За игроком следят лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» отнял очки у «Челси».

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Джоб Беллингем трансферы трансферы АПЛ Сандерленд Кристал Пэлас Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Эберечи Эзе
Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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