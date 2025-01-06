Выхватить из рук грандов. Кристал Пэлас нацелился на брата суперзвезды

Брат Джуда Беллингема и английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем привлекает внимание «Кристал Пэлас», сообщает TBR Football.

По информации источника, 19-летний футболист рассматривается «орлами» как потенциальное усиление. У команды уже есть примеры в лице Адама Уортона и Эберечи Эзе, которые, придя из Чемпионшипа, стали лидерами команды.

За игроком следят лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» отнял очки у «Челси».