Англия06 января 2025, 21:32 | Обновлено 06 января 2025, 22:19
505
0
Выхватить из рук грандов. Кристал Пэлас нацелился на брата суперзвезды
Джоб Беллингем может усилить «орлов»
06 января 2025, 21:32 | Обновлено 06 января 2025, 22:19
505
0
Брат Джуда Беллингема и английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем привлекает внимание «Кристал Пэлас», сообщает TBR Football.
По информации источника, 19-летний футболист рассматривается «орлами» как потенциальное усиление. У команды уже есть примеры в лице Адама Уортона и Эберечи Эзе, которые, придя из Чемпионшипа, стали лидерами команды.
За игроком следят лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».
Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» отнял очки у «Челси».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 января 2025, 18:35 29
Шотландские клубы борются за звание лучших
Футбол | 06 января 2025, 03:03 0
Рома одержала победу над Лацио со счетом 2:0
Хоккей | 06.01.2025, 10:00
Футбол | 06.01.2025, 21:47
Футбол | 05.01.2025, 22:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.01.2025, 16:02 1
06.01.2025, 01:47
06.01.2025, 11:19 23
04.01.2025, 20:50 1
05.01.2025, 08:23 1
05.01.2025, 16:10
05.01.2025, 20:23 2
06.01.2025, 06:23 2