Дни Лунина в Реале сочтены. Анчелотти попросил подписать нового голкипера

Наставник «Реала» Карло Анчелотти попросил правление клуба найти замену для украинца Андрея Лунина на позиции второго вратаря команды. Тренерский штаб команды из Мадрида следит за несколькими голкиперами, чтобы укрепиться в летнее межсезонье. Правление клуба считает, что на эту позицию будет потрачены минимум средств.

В «Реале» мнения разделились между теми, кто считает, что нужен новый запасной вратарь, и теми, кто чувствует, что Лунин более чем подходит для заполнения этой позиции. В тренерском штабе во главе с Анчелотти уже несколько месяцев хотят убедить правление, что замена второго вратаря – это вынужденный ход. По этой причине персонал и спортивное руководство уже наблюдают за несколькими кандидатурами.

Карло Анчелотти попросил клуб заменить второго вратаря на следующий сезон, информирует Relevo. На протяжении сезона его доверие к Лунину уменьшалось, и с прошлого лета он изучал разные кандидатуры, такие как Давид Оспина или Габриэль Слонина. Тогда Карло убедили оставить Лунина в Мадриде и не тратить деньги на нового вратаря. Но выступления украинца в момент, когда основной кипер Тибо Куртуа получил травмы, не помогли украинцу доказать тренеру свою необходимость, а наоборот – усугубили сомнения относительно его фигуры.

На протяжении сезона тренерский штаб следит за несколькими голкиперами. В списке выше всех остальных значится Роберт Санчес из «Брайтона». Кроме того, еще за тремя вратарями из Ла Лиги пристально следят: Давид Сория из «Хетафе», Пауло Гассанига из «Жироны» (в аренде из «Фулхэма») и Яссин Буну из «Севильи».

В ближайшие недели, когда сезон официально завершится и клуб полностью начнет формирование состава на следующий год, эта дилемма найдет решение. На данный момент все зависит от того, что решит сам Андрей Лунин. Если он останется, то не подорвет намерений Анчелотти подписать нового вратаря. Ситуация между украинцем и тренерским штабом на данный момент кажется неразрешимой.