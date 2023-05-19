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  4. Источник: Лунин хочет уйти, Реал начал поиски резервного вратаря
Испания
19 мая 2023, 13:23 |
1492
2

Источник: Лунин хочет уйти, Реал начал поиски резервного вратаря

Клуб хочет подписать опытного резервиста

19 мая 2023, 13:23 |
1492
2
Источник: Лунин хочет уйти, Реал начал поиски резервного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации AS, украинский вратарь Андрей Лунин выразил желание покинуть «Реал», где у футболиста нет должного количества игровой практики за спиной у Тибо Куртуа.

Мадридский клуб летом хочет приобрести опытного вратаря, у которого не будет больших амбиций, но будет готовность на высоком уровне проводить 10-12 матчей за сезон.

Пока нет информации, где может оказаться Лунин.

Нынешний сезон стал для Лунина самым продуктивным за время в «Реале»: вратарь во всех турнирах провел 12 матчей.

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Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Я вже не дуже вірю в талант Луніна. Він був перспективним воротарем, але в Реалі нічого в нього не вийшло. Я маю на увазі не тільки тих декілька матчів за Реал, але й включно час в арендах.
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