Источник: Лунин хочет уйти, Реал начал поиски резервного вратаря

По информации AS, украинский вратарь Андрей Лунин выразил желание покинуть «Реал», где у футболиста нет должного количества игровой практики за спиной у Тибо Куртуа.

Мадридский клуб летом хочет приобрести опытного вратаря, у которого не будет больших амбиций, но будет готовность на высоком уровне проводить 10-12 матчей за сезон.

Пока нет информации, где может оказаться Лунин.

Нынешний сезон стал для Лунина самым продуктивным за время в «Реале»: вратарь во всех турнирах провел 12 матчей.