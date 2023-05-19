Испания19 мая 2023, 13:23 |
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Источник: Лунин хочет уйти, Реал начал поиски резервного вратаря
Клуб хочет подписать опытного резервиста
19 мая 2023, 13:23 |
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По информации AS, украинский вратарь Андрей Лунин выразил желание покинуть «Реал», где у футболиста нет должного количества игровой практики за спиной у Тибо Куртуа.
Мадридский клуб летом хочет приобрести опытного вратаря, у которого не будет больших амбиций, но будет готовность на высоком уровне проводить 10-12 матчей за сезон.
Пока нет информации, где может оказаться Лунин.
Нынешний сезон стал для Лунина самым продуктивным за время в «Реале»: вратарь во всех турнирах провел 12 матчей.
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Комментарии 2
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Я вже не дуже вірю в талант Луніна. Він був перспективним воротарем, але в Реалі нічого в нього не вийшло. Я маю на увазі не тільки тих декілька матчів за Реал, але й включно час в арендах.
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