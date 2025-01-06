Экс-защитник Карпат перешел в польскую Сталь из второго дивизиона

Польский клуб «Сталь» из города Сталева-Воля, выступающий во втором по силе дивизионе тамошнего футбола, объявил о подписании первого зимнего новобранца.

Им стал 32-летний босниец Ади Мегремич, который перебрался в Польшу из «Вележа» на правах свободного агента.

С Мегремичем, выступавшем в сезоне-2018/19 в УПЛ за «Карпаты», поляки оформили краткосрочный контракт на шесть месяцев с опцией пролонгации.

Ранее Мегремич уже играл в Польше – провел 17 официальных матчей за краковскую «Вислу».

В «Карпатах» боснийский центрбек провел 28 матчей (1 гол, 2 ассиста) и запомнился достаточно жесткой игрой, за что часто получал карточки (10 желтых и 1 красную).