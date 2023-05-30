Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин и Реал проведут встречу. Украинец объявит о своем решении
Испания
30 мая 2023, 12:54 |
964
0

Лунин и Реал проведут встречу. Украинец объявит о своем решении

Вероятно, Андрей покинет Мадрид

30 мая 2023, 12:54 |
964
0
Лунин и Реал проведут встречу. Украинец объявит о своем решении
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации The Athletic, в ближайшее время Андрей Лунин и представители «Реала» проведут встречу, на которой украинский вратарь объявит клубу свое решение о том, хочет ли он оставаться в команде.

Ранее сообщалось, что Лунин готов попробовать свои силы в другой команде, а клуб не будет удерживать игрока, чей контракт заканчивается через год. Кроме того, Андрей не поражает наставника Карло Анчелотти игровыми качествами.

Сообщается, что отец Лунина и его агент ранее уже вел переговоры с представителями других клубов, но до конкретных предложений дело не дошло.

В нынешнем сезоне вратарь провел 12 матчей, что является его лучшим показателем в мадридской команде.

По теме:
Источник: Рауль хочет, чтобы Реал продлил аренду легионера из Шахтера
Наставник Жироны: «Разочарован игрой в матче с Бетисом»
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Источник The Athletic
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Теннис | 30 мая 2023, 05:19 3
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос
Стаховский дал оценку политическому заявлению Джоковича на Ролан Гаррос

Украинец выразил недоумение

Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
Футбол | 30 мая 2023, 11:10 1
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера
Днепр-1 в ближайшее время примет решение по судьбе Кучера

Пока наставник не гарантировал себе работу на новый сезон

Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Теннис | 29.05.2023, 18:03
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Футбол | 29.05.2023, 17:42
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
«Твои планы лучше моих мечт»: Мудрик обратился к Богу
Футбол | 30.05.2023, 10:55
«Твои планы лучше моих мечт»: Мудрик обратился к Богу
«Твои планы лучше моих мечт»: Мудрик обратился к Богу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
29.05.2023, 18:59 31
Футбол
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
Красные Трубину, Назарине и Пеглоу. Драка в конце матча Шахтер - Днепр-1
28.05.2023, 17:05 1
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
28.05.2023, 16:38 10
Теннис
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 27
Теннис
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
28.05.2023, 14:40 19
Теннис
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
Ночной обстрел Киева: попадания в многоэтажку, есть погибший, раненные
30.05.2023, 06:39 4
Война
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
Шахтер – чемпион. Днепр-1 разгромно уступил горнякам на Арене Львов
28.05.2023, 16:57 63
Футбол
Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
28.05.2023, 17:35 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности