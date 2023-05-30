Лунин и Реал проведут встречу. Украинец объявит о своем решении
Вероятно, Андрей покинет Мадрид
По информации The Athletic, в ближайшее время Андрей Лунин и представители «Реала» проведут встречу, на которой украинский вратарь объявит клубу свое решение о том, хочет ли он оставаться в команде.
Ранее сообщалось, что Лунин готов попробовать свои силы в другой команде, а клуб не будет удерживать игрока, чей контракт заканчивается через год. Кроме того, Андрей не поражает наставника Карло Анчелотти игровыми качествами.
Сообщается, что отец Лунина и его агент ранее уже вел переговоры с представителями других клубов, но до конкретных предложений дело не дошло.
В нынешнем сезоне вратарь провел 12 матчей, что является его лучшим показателем в мадридской команде.
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