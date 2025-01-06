ВИДЕО. Неприличный счет. Модрич забил в ворота Депортива

В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.

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На 55-й минуте полузащитник Лука Модрич забил очередной гол мадридского гранда. Счет на табло стал еще более разгромным, 0:4.

❗️ ВИДЕО. Неприличный счет. Модрич забивает в ворота Депортива