Испания06 января 2025, 21:21 | Обновлено 06 января 2025, 22:23
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ВИДЕО. Неприличный счет. Модрич забил в ворота Депортива
Хорват сделал счет на табло совсем разгромным
06 января 2025, 21:21 | Обновлено 06 января 2025, 22:23
661
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В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»
Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.
Все самые яркие моменты матча в Telegram Sport.ua
На 55-й минуте полузащитник Лука Модрич забил очередной гол мадридского гранда. Счет на табло стал еще более разгромным, 0:4.
❗️ ВИДЕО. Неприличный счет. Модрич забивает в ворота Депортива
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