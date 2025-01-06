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Испания
06 января 2025, 21:21 | Обновлено 06 января 2025, 22:23
661
0

ВИДЕО. Неприличный счет. Модрич забил в ворота Депортива

Хорват сделал счет на табло совсем разгромным

06 января 2025, 21:21 | Обновлено 06 января 2025, 22:23
661
0
ВИДЕО. Неприличный счет. Модрич забил в ворота Депортива
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В понедельник, 6 января, проходит матч между «Депортива Минера» и «Реалом»

Матч проходит на стадионе Картогонова в Картахене.

Все самые яркие моменты матча в Telegram Sport.ua

На 55-й минуте полузащитник Лука Модрич забил очередной гол мадридского гранда. Счет на табло стал еще более разгромным, 0:4.

❗️ ВИДЕО. Неприличный счет. Модрич забивает в ворота Депортива

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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