Англия28 мая 2023, 18:37 | Обновлено 28 мая 2023, 18:45
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Забарный – в основе Борнмута против ирисок, Мудрик заявлен в запасе у Челси
28 мая в 18:30 проходят все матчи 38-го тура чемпионата Англии
28 мая 2023, 18:37 | Обновлено 28 мая 2023, 18:45
78
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28 мая в 18:30 одновременно проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Англии.
Украинский защитник Илья Забарный – в основе Борнмута на матч против Эвертона.
Украинский хавбек Михаил Мудрик заявлен в запасе у Челси на матч против Ньюкасла.
Стартовые составы команд Борнмут и Челси
📝 TEAM NEWS 📝— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 28, 2023
🔺 Neto absent for personal reasons
🔺 Billing fit and back in to start
🔺 Ouattara also in the XI
Our line up for #EVEBOU 💪💪 pic.twitter.com/3VuOAtaSrR
Your Chelsea team today! 🤝@ParimatchGlobal | #CheNew pic.twitter.com/M5osdwO0WV— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2023
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