Забарный – в основе Борнмута против ирисок, Мудрик заявлен в запасе у Челси

28 мая в 18:30 одновременно проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Англии.

Украинский защитник Илья Забарный – в основе Борнмута на матч против Эвертона.

Украинский хавбек Михаил Мудрик заявлен в запасе у Челси на матч против Ньюкасла.

Стартовые составы команд Борнмут и Челси

📝 TEAM NEWS 📝



🔺 Neto absent for personal reasons

🔺 Billing fit and back in to start

🔺 Ouattara also in the XI



Our line up for #EVEBOU 💪💪 pic.twitter.com/3VuOAtaSrR