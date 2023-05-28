Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный – в основе Борнмута против ирисок, Мудрик заявлен в запасе у Челси
Англия
28 мая 2023, 18:37 | Обновлено 28 мая 2023, 18:45
78
0

Забарный – в основе Борнмута против ирисок, Мудрик заявлен в запасе у Челси

28 мая в 18:30 проходят все матчи 38-го тура чемпионата Англии

28 мая 2023, 18:37 | Обновлено 28 мая 2023, 18:45
78
0
Забарный – в основе Борнмута против ирисок, Мудрик заявлен в запасе у Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

28 мая в 18:30 одновременно проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Англии.

Украинский защитник Илья Забарный – в основе Борнмута на матч против Эвертона.

Украинский хавбек Михаил Мудрик заявлен в запасе у Челси на матч против Ньюкасла.

Стартовые составы команд Борнмут и Челси

По теме:
Эвертон – Борнмут, Лестер – Вест Хэм. Последний тур АПЛ. Смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на чемпионат Англии
Александрия и Заря огласили составы на матч УПЛ
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Эвертон - Борнмут Челси Ньюкасл стартовые составы Челси - Ньюкасл
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Футбол | 27 мая 2023, 18:33 62
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии

Просто отдали чемпионство

Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Теннис | 28 мая 2023, 13:20 42
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира

Марта без особых шансов уступила Арине Соболенко

7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Футбол | 28.05.2023, 12:13
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Другие виды | 28.05.2023, 05:14
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Александрия – Заря – 0:2. Гол+пас от Русина. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28.05.2023, 18:04
Александрия – Заря – 0:2. Гол+пас от Русина. Видео голов и обзор матча
Александрия – Заря – 0:2. Гол+пас от Русина. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
26.05.2023, 22:10 33
Футбол
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
26.05.2023, 21:14 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.05.2023, 10:00 4
Хоккей
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
Мы не простим. Украинская федерация гимнастики написала открытое письмо
26.05.2023, 22:37 4
Художественная гимнастика
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 15
Футбол
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
Костюк ответила болельщикам, которые освистали ее на Ролан Гаррос
28.05.2023, 15:53 8
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
27.05.2023, 22:40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-динамовец, который не пожал руку путину, завершил карьеру
27.05.2023, 20:40 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности