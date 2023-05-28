Забарный – в основе Борнмута против ирисок, Мудрик заявлен в запасе у Челси

28 мая в 18:30 одновременно проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Англии.

Украинский защитник Илья Забарный – в основе Борнмута на матч против Эвертона.

Украинский хавбек Михаил Мудрик заявлен в запасе у Челси на матч против Ньюкасла.

Стартовые составы команд Борнмут и Челси