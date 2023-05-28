Эвертон – Борнмут, Лестер – Вест Хэм. Последний тур АПЛ. Смотреть онлайн
Смотрите 28 мая в 18:30 решающие матчи 38-го тура чемпионата Англии
28 мая в 18:30 одновременно проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Англии.
Чемпионом досрочно стал «Манчестер Сити» (89 очков), в главный еврокубковый турнир также пробились «Арсенал» (81), «Ман Юнайтед» (72) и и «Ньюкасл» (70).
В Лиге Европы от Англии сыграют «Ливерпуль» (66) и «Брайтон» (62). За путевку в Лигу конференций в последнем туре заочно поспорят «Астон Вилла» (58) и «Тоттенхэм» (57).
Потерял все шансы на выживание в элите «Саутгемптон» (24). В последнем туре будут определены еще два неудачника из трех команд: «Эвертон» (33), «Лестер» и «Лидс» (по 31).
Смотрите решающие матчи чемпионата Англии.
АПЛ. 38-й тур. 18:30
- Арсенал – Вулверхэмптон
- Астон Вилла – Брайтон
- Брентфорд – Манчестер Сити
- Эвертон – Борнмут
- Кристал Пэлас – Ноттингем Форест
- Лестер – Вест Хэм
- Лидс – Тоттенхэм
- Манчестер Юнайтед – Фулхэм
- Саутгемптон – Ливерпуль
- Челси – Ньюкасл
Турнирная таблица АПЛ после 37 туров
Трансляцию ключевых матчей проводит Setanta Sports.
Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лестер – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая
Просто отдали чемпионство