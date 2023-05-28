Эвертон – Борнмут, Лестер – Вест Хэм. Последний тур АПЛ. Смотреть онлайн

28 мая в 18:30 одновременно проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Англии.

Чемпионом досрочно стал «Манчестер Сити» (89 очков), в главный еврокубковый турнир также пробились «Арсенал» (81), «Ман Юнайтед» (72) и и «Ньюкасл» (70).

В Лиге Европы от Англии сыграют «Ливерпуль» (66) и «Брайтон» (62). За путевку в Лигу конференций в последнем туре заочно поспорят «Астон Вилла» (58) и «Тоттенхэм» (57).

Потерял все шансы на выживание в элите «Саутгемптон» (24). В последнем туре будут определены еще два неудачника из трех команд: «Эвертон» (33), «Лестер» и «Лидс» (по 31).

Смотрите решающие матчи чемпионата Англии.

АПЛ. 38-й тур. 18:30

Арсенал – Вулверхэмптон

Астон Вилла – Брайтон

Брентфорд – Манчестер Сити

Эвертон – Борнмут

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест

Лестер – Вест Хэм

Лидс – Тоттенхэм

Манчестер Юнайтед – Фулхэм

Саутгемптон – Ливерпуль

Челси – Ньюкасл

Турнирная таблица АПЛ после 37 туров

Трансляцию ключевых матчей проводит Setanta Sports.

Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лестер – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция