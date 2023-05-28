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Чемпионат Англии
Лестер
28.05.2023 18:30 – 29 0 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 мая 2023, 18:30 | Обновлено 28 мая 2023, 18:32
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0

Эвертон – Борнмут, Лестер – Вест Хэм. Последний тур АПЛ. Смотреть онлайн

Смотрите 28 мая в 18:30 решающие матчи 38-го тура чемпионата Англии

28 мая 2023, 18:30 | Обновлено 28 мая 2023, 18:32
188
0
Эвертон – Борнмут, Лестер – Вест Хэм. Последний тур АПЛ. Смотреть онлайн
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая в 18:30 одновременно проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Англии.

Чемпионом досрочно стал «Манчестер Сити» (89 очков), в главный еврокубковый турнир также пробились «Арсенал» (81), «Ман Юнайтед» (72) и и «Ньюкасл» (70).

В Лиге Европы от Англии сыграют «Ливерпуль» (66) и «Брайтон» (62). За путевку в Лигу конференций в последнем туре заочно поспорят «Астон Вилла» (58) и «Тоттенхэм» (57).

Потерял все шансы на выживание в элите «Саутгемптон» (24). В последнем туре будут определены еще два неудачника из трех команд: «Эвертон» (33), «Лестер» и «Лидс» (по 31).

Смотрите решающие матчи чемпионата Англии.

АПЛ. 38-й тур. 18:30

  • Арсенал – Вулверхэмптон
  • Астон Вилла – Брайтон
  • Брентфорд – Манчестер Сити
  • Эвертон – Борнмут
  • Кристал Пэлас – Ноттингем Форест
  • Лестер – Вест Хэм
  • Лидс – Тоттенхэм
  • Манчестер Юнайтед – Фулхэм
  • Саутгемптон – Ливерпуль
  • Челси – Ньюкасл

Турнирная таблица АПЛ после 37 туров

Трансляцию ключевых матчей проводит Setanta Sports.

Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лестер – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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