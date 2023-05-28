Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели

28 мая одновременно состоялись матчи последнего 38-го тура чемпионата Англии.

«Эвертон», команда Виталия Миколенко, сумела спастись от вылета благодаря победе над «Борнмутом» (1:0). Единственный в матче гол забил Абдулайе Дукуре на 57-й минуте. За «Борнмут» весь матч отыграл украинец Илья Забарный. Миколенко не играл из-за травмы.

Чемпионом досрочно стал «Манчестер Сити» (89 очков), проигравший в последнем туре Брентфорду (0:1). В главный еврокубковый турнир также пробились «Арсенал» (84), «Ман Юнайтед» (75) и и «Ньюкасл» (71).

В Лиге Европы от Англии сыграют «Ливерпуль» (67) и «Брайтон» (62). В борьбе за путевку в Лигу конференций «Астон Вилла» (61) победила в последнем туре Брайтон (2:1) и не пропустила вперед себя «Тоттенхэм» (60).

Неудачным оказался сезон для Челси, который в последнем туре сыграл вничью против Ньюкасла (1:1). Украинский хавбек синих Михаил Мудрик весь матч оставался на скамейке запасных. Команда Фрэнка Лэмпарда заняла лишь 12-е место (44 очка).

Из элитного дивизиона вылетели «Лестер» (34), «Лидс» (31), «Саутгемптон» (25). В следующем сезоне их заменят «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун».

АПЛ. 38-й тур. 18:30

Арсенал – Вулверхэмптон – 5:0

Голы: Джака, 11, 14, Сака, 27, Жезус, 58, Кивиор, 78

Астон Вилла – Брайтон – 2:1

Голы: Дуглас Луис, 8, Уоткинс, 26 – Ундав, 38

Брентфорд – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Пиннок, 86

Эвертон – Борнмут – 1:0

Гол: Дукуре, 57.

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Хьюз, 66 – Авонийи, 31

Лестер – Вест Хэм – 2:1

Голы: Барнс, 34, Фас, 62 – Форнальс, 79

Лидс – Тоттенхэм – 1:4

Голы: Харрисон, 66 – Кейн, 2, 69, Порро, 47, Моура, 90+5

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 2:1

Голы: Санчо, 39, Фернандеш, 55 – Тете, 19

Саутгемптон – Ливерпуль – 4:4

Голы: Уорд-Прауз, 19, Сулемана, 28, 48, Армстронг, 64 – Жота, 10, 72, Фирмино, 14, Гакпо, 73

Челси – Ньюкасл – 1:1

Голы: Гордон, 9 – Триппье, 27 (автогол)

Итоговая таблица АПЛ