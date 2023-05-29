Англия29 мая 2023, 03:20 |
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Эвертон – Борнмут – 1:0. Забарный предоставил прописку для Миколенко. Видео
Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ
29 мая 2023, 03:20 |
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В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок».
Благодаря этой победе команда из Ливерпуля сохранила прописку в АПЛ. За «Эвертон» выступает украинский футболист Виталий Миколенко, однако в матче против «вишен» он участие не принимал.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь поединок и получил оценку в 6.4 балла от WhoScored.
АПЛ. 38-й тур, 28 мая
Эвертон – Борнмут – 1:0
Гол: Дукуре, 57
Видеообзор матча:
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
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