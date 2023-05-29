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29 мая 2023, 03:20 |
244
0

Эвертон – Борнмут – 1:0. Забарный предоставил прописку для Миколенко. Видео

Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ

29 мая 2023, 03:20 |
244
0
Эвертон – Борнмут – 1:0. Забарный предоставил прописку для Миколенко. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок».

Благодаря этой победе команда из Ливерпуля сохранила прописку в АПЛ. За «Эвертон» выступает украинский футболист Виталий Миколенко, однако в матче против «вишен» он участие не принимал.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь поединок и получил оценку в 6.4 балла от WhoScored.

АПЛ. 38-й тур, 28 мая

Эвертон – Борнмут – 1:0

Гол: Дукуре, 57

Видеообзор матча:

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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