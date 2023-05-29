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  4. 92% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Эвертон – Борнмут
Англия
29 мая 2023, 01:50 |
278
0

92% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Эвертон – Борнмут

«Вишни» уступили «ирискам» со счетом 0:1

29 мая 2023, 01:50 |
278
0
92% точных передач. Названа оценка Забарного за матч Эвертон – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе команды и отыграл все 90 минут.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 балла. За матч Илья 85 раз дотронулся до мяча, отдал 67 точных передач (92%), выиграл 2 единоборства, 8 раз потерял владение, 4 раза вынес мяч, 1 раз совершил перехват, дважды отобрал мяч и 1 раз обыграл соперника.

Лучшим игроков матча был признан защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски (8.0).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Борнмут – 1:0

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Джеймс Тарковски лучший игрок Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Эвертон Эвертон - Борнмут Илья Забарный
Источник WhoScored
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