ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с защитником до 2027 года

Итальянский клуб «Наполи» сообщил, что защитник Амир Ррахмани согласовал условия нового четырехлетнего контракта.

Косовско-албанский футболист подписал с неаполитанским клубом новое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2027 года.

Договор включает возможность продления контракта еще на один сезон, до 30 июня 2028 года.

Амир Ррахмани в текущем сезоне провел 27 матчей и забил 2 мяча в Серии A, плюс отыграл 7 поединков в Лиге чемпионов.

