Фиорентина – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 24 мая, состоится финал Кубка Италии 2022/23, в котором будут играть «Фиорентина» и «Интер».

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Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – в 22:00 по Киеву.

Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.

Стартовые составы команд