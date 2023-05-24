Фиорентина – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 мая в 22:00 финальный матч Кубка Италии, который проходит в Риме
В среду, 24 мая, состоится финал Кубка Италии 2022/23, в котором будут играть «Фиорентина» и «Интер».
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Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – в 22:00 по Киеву.
Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.
Стартовые составы команд
Il nostro XI contro l’Inter⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 24, 2023
Powered by @EASPORTSFIFA #ForzaViola💜 #forzaviola #fiorentina #coppaitaliafrecciarossa #fiorentinainter pic.twitter.com/ETSmRUN72k
Your Nerazzurri side for the #CoppaItaliaFrecciarossa final 💪— Inter (@Inter_en) May 24, 2023
Powered by @play_eFootball #ForzaInter #FiorentinaInter pic.twitter.com/B798H6yNEg
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