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Италия
24 мая 2023, 21:23 | Обновлено 24 мая 2023, 21:30
77
0

Фиорентина – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 мая в 22:00 финальный матч Кубка Италии, который проходит в Риме

24 мая 2023, 21:23 | Обновлено 24 мая 2023, 21:30
77
0
Фиорентина – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 мая, состоится финал Кубка Италии 2022/23, в котором будут играть «Фиорентина» и «Интер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – в 22:00 по Киеву.

Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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