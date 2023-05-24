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Кубок Италии
Фиорентина
24.05.2023 22:00 - : -
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Италия
24 мая 2023, 03:10 |
24
0

Фиорентина – Интер. Прогноз и анонс на финал Кубка Италии

Поединок состоится 24 мая в 22:00 по Киеву

24 мая 2023, 03:10 |
24
0
Фиорентина – Интер. Прогноз и анонс на финал Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая на «Стадио Олимпико» пройдет финальный матч Кубка Италии, в котором «Фиорентина» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Клуб в 2021-м году пригласил на тренерский пост Итальяно. Винченцо пришел из скромной Специи, которую поднимал в Серии А, и удержал дебютанта в дивизионе. Во Флоренции он тоже дает результат. Сначала, в 2021/2022, с ним фиалки заняли 7-е место - этого хватило для того, чтобы отправиться в еврокубки. Сейчас в чемпионате результаты ухудшились, уж очень стабильны все фавориты. Но зато удалось выстрелить в других турнирах. В Лиге конференций, стартовав с летней квалификации, в прошлый четверг фиолетовые в полуфинале турнира с Базелем смогли добиться победы с нужным счетом 3:1, но с решающим голом на 9-й минуте, добавленной к экстра-тайму. На внутренней арене успех достигли в кубковом формате. Там команда, впрочем, пользовалась лояльным графиком - она разобралась с Сампдорией и Торино, а в полуфинале был скромный, пусть и выстреливший тут, Кремонезе.

Интер

Команда долгое время играла нестабильно, и несколько раз Симоне Индзаги был на грани отставки. Но кто сейчас уволит специалиста, что вывел подопечных в финал Лиги чемпионов? Еще и по делу, дважды, обыграв в 1/2 своего соседа - Милан? Тем более что параллельно получилось прибавить вовремя, на финальном отрезке, и в рамках Серии А. В итоге, даже проиграв Наполи 1:3, идут на 3-й позиции. Не забываем, что еще зимой взяли титул в виде Суперкубка, где россонери в дерби разгромили 3:0. При всем этом, хватило сил у нерадзурри и на Коппа Италия. Там еще и сетка была явно сложнее, чем у Фиорентины: после Пармы выбили Аталанту, а в 1/2 финала прошли Ювентус. В Турине была ничья 1:1, а в Милане все закончилось минимальной победой хозяев.

Статистика личных встреч

У Интера было 13 поединков без поражений. Но недавно, в апреле, Фиорентина выиграла на Джузеппе Меацца за счет единственного гола Бонавентуры.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в Интер. Ставим на то, что он выиграет в основное время (коэффициент - 2,07).

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Источник Sport.ua
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