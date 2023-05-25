Кубок Италии
24.05.2023 22:00 – FT 1 : 2
Италия25 мая 2023, 03:30 | Обновлено 25 мая 2023, 03:39
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Фиорентина – Интер – 1:2. Финал Кубка Италии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Италии
25 мая 2023, 03:30 | Обновлено 25 мая 2023, 03:39
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В среду, 24 мая, в Риме состоялся финал Кубка Италии 2022/23, в котором играли «Фиорентина» и «Интер» (1:2).
⚽️ Победу нерадзурри принес дубль Лаутаро Мартинеса в первом тайме.
🏆 Это 9-й трофей Кубка Италии в активе «Интера», столько же – у «Ромы», больше – только у «Ювентуса» (14).
Кубок Италии. Финал, 24 мая
Фиорентина – Интер – 1:2
Голы: Николас Гонсалес, 3 – Лаутаро Мартинес, 29, 37.
Видео голов и обзор матча
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
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