В среду, 24 мая, в Риме состоялся финал Кубка Италии 2022/23, в котором играли «Фиорентина» и «Интер» (1:2).

⚽️ Победу нерадзурри принес дубль Лаутаро Мартинеса в первом тайме.

🏆 Это 9-й трофей Кубка Италии в активе «Интера», столько же – у «Ромы», больше – только у «Ювентуса» (14).

Кубок Италии. Финал, 24 мая

Фиорентина – Интер – 1:2

Голы: Николас Гонсалес, 3 – Лаутаро Мартинес, 29, 37.

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