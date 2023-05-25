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Кубок Италии
Фиорентина
24.05.2023 22:00 – FT 1 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 мая 2023, 03:30 | Обновлено 25 мая 2023, 03:39
25
0

Фиорентина – Интер – 1:2. Финал Кубка Италии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Италии

25 мая 2023, 03:30 | Обновлено 25 мая 2023, 03:39
25
0
Фиорентина – Интер – 1:2. Финал Кубка Италии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 мая, в Риме состоялся финал Кубка Италии 2022/23, в котором играли «Фиорентина» и «Интер» (1:2).

⚽️ Победу нерадзурри принес дубль Лаутаро Мартинеса в первом тайме.

🏆 Это 9-й трофей Кубка Италии в активе «Интера», столько же – у «Ромы», больше – только у «Ювентуса» (14).

Кубок Италии. Финал, 24 мая

Фиорентина – Интер – 1:2

Голы: Николас Гонсалес, 3 – Лаутаро Мартинес, 29, 37.

Видео голов и обзор матча

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
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Фиорентина Кубок Италии по футболу Интер Милан Фиорентина - Интер видео голов и обзор Лаутаро Мартинес Николас Гонсалес
Источник Sport.ua
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