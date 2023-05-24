В среду, 24 мая, состоится финал Кубка Италии сезона 2022/2023, в котором будут играть «Фиорентина» и «Интер». Игра пройдет в Риме (Италия) на поле «Стадио Олимпико», начало - в 22:00 по Киеву.

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Обе команды, кроме этого финала, будут иметь еще по одному - в Лиге конференций и Лиге чемпионов соответственно. По пути к решающему поединку национального Кубка «фиалки» прошли «Сампдорию», «Торино», «Кремонезе», а вот у «Интера» путь был сложнее, пришлось выбивать «Парму», «Аталанту» и «Ювентус». Посмотрим, какая команда сможет улучшить настроение перед еврокубковым финалом, поскольку в чемпионате дела у коллективов идут не очень - «Фиорентина» находится на одиннадцатом месте, а «Интер» мог потерять и четвертое место в турнирной таблице, но снятие очков с «Ювентуса» намного уменьшило эту угрозу

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Фиорентина» - «Интер» в украинской версии сайта.