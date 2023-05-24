Трофей не для фиалок. Интер обыграл Фиорентину в финале Кубка Италии

В Риме на «Стадио Олимпико» состоялся финал Кубка Италии, в котором встретились «Фиорентина» и «Интер». В текущем сезоне Серии А команды обменялись победами. Особенно запомнился матч в октябре прошлого года: тогда «нерадзурри» одержали победу со счетом 4:3.

Первая же атака «фиалок» завершилась результативным ударом. Иконе из левого угла штрафной прострелил на дальнюю штангу, и Гонсалес замкнул эту передачу. Забив быстрый гол, номинальные хозяева поля отошли к своей штрафной и сконцентрировали большие силы на обороне своих владений. При этом футболисты «Фиорентины» не забывали о контратаках. Одна из них завершилась низовым ударом Амрабата, после которого мяч пролетел рядом со штангой.

«Нерадзурри» долго не могли создать остроту у ворот соперников, но в середине первого тайма нащупали слабые места в обороне «Фиорентины». Сначала Джеко не реализовал выход один на один с голкипером, а затем после вертикальной передачи Брозовича Мартинес из угла штрафной сравнял счет. Вскоре Мартинес оформил дубль, замкнув прострел от Бареллы.

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«Фиалки» активно начали вторую половину встречи, но чего-то стоящего у ворот соперников создать не смогли. «Нерадзурри» уверенно справлялись с наступательными потугами соперников, периодически отвечая острыми выпадами. Лукаку бил из хорошей позиции, но направил мяч именно в то место, где находился Ханданович.

И все же, флорентийцы были близки к тому, чтобы сравнять счет. Бил Йович, который в штрафной «Интера» на замахе обыграл оппонента, и с его ударом справился Ханданович. А вскоре тот же Йович из убойной позиции головой не попал в практически пустые ворота.

Миланский клуб удержал победный счет, став обладателем Кубка Италии.

Кубок Италии. Финал.

«Фиорентина» – «Интер» – 1:2

Гонсалес (3) – Мартинес (29, 37)

Куарта (54), Гонсалес (90) – Бастони (53)

«Фиорентина»: Терраччано, Додо (Терзич, 82), Миленкович, Куарта (Раньери, 70), Бираги, Бонавентура, Амрабат (Йович, 70), Кастровилли (Мандрагора, 60), Иконе (Соттиль, 60),

«Интер»: Ханданович, Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 58), Димарко (Госенс, 68), Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 83), Джеко (Лукаку, 58), Мартинес (Корреа, 83)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

ФИОРЕНТИНА – ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА