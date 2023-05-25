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25 мая 2023, 07:54 | Обновлено 25 мая 2023, 07:59
387
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Мы хотели повторить то, что сделали год назад»

Итальянский тренер – о победе команды в финале Кубка Италии

25 мая 2023, 07:54 | Обновлено 25 мая 2023, 07:59
387
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Мы хотели повторить то, что сделали год назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о матче его подопечных с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии, в котором они добились победы со счетом 2:1.

«Я счастлив, мы выиграли трофей, который хотели. Мы хотели повторить то, что сделали год назад.

«Фиорентина» – хорошая команда, которая доставила нам неприятности. Мы плохо начали матч, наш подход был неправильным, такое бывает редко. Но парни сумели остаться в игре и затем перевернуть ее ход.

Нас ждут еще два матча в чемпионате, а затем финал в Стамбуле. Мы хотим, чтобы этот прекрасный сезон продолжался», – заявил Индзаги.

«Интеру» в этом сезоне осталось провести матчи с «Аталантой» и «Торино» в Серии А и с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Интер» в таблице Серии А занимает 3-е место с 66 очками после 36 игр. Вторым идет «Лацио», у которого 68 пунктов. Досрочный чемпион Италии – «Наполи» - имеет 86 очков.

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Источник Football-Italia
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