Симоне ИНДЗАГИ: «Мы хотели повторить то, что сделали год назад»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о матче его подопечных с «Фиорентиной» в финале Кубка Италии, в котором они добились победы со счетом 2:1.

«Я счастлив, мы выиграли трофей, который хотели. Мы хотели повторить то, что сделали год назад.

«Фиорентина» – хорошая команда, которая доставила нам неприятности. Мы плохо начали матч, наш подход был неправильным, такое бывает редко. Но парни сумели остаться в игре и затем перевернуть ее ход.

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Нас ждут еще два матча в чемпионате, а затем финал в Стамбуле. Мы хотим, чтобы этот прекрасный сезон продолжался», – заявил Индзаги.

«Интеру» в этом сезоне осталось провести матчи с «Аталантой» и «Торино» в Серии А и с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Интер» в таблице Серии А занимает 3-е место с 66 очками после 36 игр. Вторым идет «Лацио», у которого 68 пунктов. Досрочный чемпион Италии – «Наполи» - имеет 86 очков.