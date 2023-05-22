Симоне Индзаги останется в Интере на следующий сезон

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в интервью итальянским СМИ подтвердил, что Симоне Индзаги останется главным тренером команды на следующий сезон:

«Мы ни разу даже на секунду не задумывались над тем, чтобы заменить Индзаги. Он будет нашим тренером в следующем сезоне, вероятность этого – 100%».

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. За два сезона выиграл с клубом Кубок и два Суперкубка Италии. 24 мая и 10 июня команду ждут финалы Кубка Италии и Лиги чемпионов соответственно.