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  4. Симоне Индзаги останется в Интере на следующий сезон
Италия
22 мая 2023, 20:21 |
109
0

Симоне Индзаги останется в Интере на следующий сезон

Эту информацию подтвердил гендир клуба Джузеппе Маротта

22 мая 2023, 20:21 |
109
0
Симоне Индзаги останется в Интере на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в интервью итальянским СМИ подтвердил, что Симоне Индзаги останется главным тренером команды на следующий сезон:

«Мы ни разу даже на секунду не задумывались над тем, чтобы заменить Индзаги. Он будет нашим тренером в следующем сезоне, вероятность этого – 100%».

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. За два сезона выиграл с клубом Кубок и два Суперкубка Италии. 24 мая и 10 июня команду ждут финалы Кубка Италии и Лиги чемпионов соответственно.

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Симоне Индзаги Джузеппе Маротта Интер Милан
Источник RAI Sport
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