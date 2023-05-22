Италия22 мая 2023, 20:21 |
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Симоне Индзаги останется в Интере на следующий сезон
Эту информацию подтвердил гендир клуба Джузеппе Маротта
22 мая 2023, 20:21 |
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в интервью итальянским СМИ подтвердил, что Симоне Индзаги останется главным тренером команды на следующий сезон:
«Мы ни разу даже на секунду не задумывались над тем, чтобы заменить Индзаги. Он будет нашим тренером в следующем сезоне, вероятность этого – 100%».
Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. За два сезона выиграл с клубом Кубок и два Суперкубка Италии. 24 мая и 10 июня команду ждут финалы Кубка Италии и Лиги чемпионов соответственно.
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