В Италии тренеры определили лучшего специалиста в Серии А прошлого сезона

48-летний главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги получил награду Panchina d'Oro как лучший специалист прошлого сезона.

Об этом сообщил журналист Даниэль Мари.

Panchina d'oro - это ежегодная награда, вручаемая лучшим тренерам Серии А. В голосовании принимают участие тренеры.

В прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии, обогнав «Милан» на 19 очков.

Симоне Индзаги получил 26 голосов. На втором месте оказался тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, а третьим стал «Винченцо Итальяно» из «Болоньи».