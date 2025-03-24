В Италии тренеры определили лучшего специалиста в Серии А прошлого сезона
Симоне Индзаги получил признание от коллег
48-летний главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги получил награду Panchina d'Oro как лучший специалист прошлого сезона.
Об этом сообщил журналист Даниэль Мари.
Panchina d'oro - это ежегодная награда, вручаемая лучшим тренерам Серии А. В голосовании принимают участие тренеры.
В прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии, обогнав «Милан» на 19 очков.
Симоне Индзаги получил 26 голосов. На втором месте оказался тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, а третьим стал «Винченцо Итальяно» из «Болоньи».
⚫️🔵Simone Inzaghi ha vinto la 33a edizione della "Panchina d'oro", premio che viene assegnato al miglior allenatore della Serie A. Il riferimento è alla stagione 2023-24, anno in cui il tecnico piacentino ha vinto il suo primo scudetto, il ventesimo della storia dell'Inter.… pic.twitter.com/YaUSBaA1ZW— Daniele Mari (@marifcinter) March 24, 2025
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