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  4. В Италии тренеры определили лучшего специалиста в Серии А прошлого сезона
Италия
24 марта 2025, 18:20 |
161
2

В Италии тренеры определили лучшего специалиста в Серии А прошлого сезона

Симоне Индзаги получил признание от коллег

24 марта 2025, 18:20 |
161
2
В Италии тренеры определили лучшего специалиста в Серии А прошлого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги получил награду Panchina d'Oro как лучший специалист прошлого сезона.

Об этом сообщил журналист Даниэль Мари.

Panchina d'oro - это ежегодная награда, вручаемая лучшим тренерам Серии А. В голосовании принимают участие тренеры.

В прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии, обогнав «Милан» на 19 очков.

Симоне Индзаги получил 26 голосов. На втором месте оказался тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, а третьим стал «Винченцо Итальяно» из «Болоньи».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Симоне Индзаги Интер Милан лучший тренер
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Saar
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0
Mark4854590
Всі три тренери на високому рівні пройшли минулий чемпіонат. Мабуть саме той відрив, з яким Інтер здобув чемпіонство, і став одним з вирішальних факторів на користь Індзагі
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