Финалистка АО 2023. Определена соперница Калининой в финале турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) узнала соперницу в финале грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Украинка встретится с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 6), которая в полуфинальном матче в верхней части турнирной сетки в двух сетах обыграла Алену Остапенко (Латвия, WTA 20) за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – Алена Остапенко (Латвия) [20] – 6:2, 6:4

В 2023 году Рыбакина сыграла в финале АО 2023, где проиграла Арине Соболенко, выиграла титул в Индиан-Уэллсе, а также уступила в финале турнира в Майами Петре Квитовой.

Наивысшей позицией Елены в рейтинге WTA является пятая строчка. Всего на ее счету 4 титула WTA, 4 трофея ITF, а также победа на Уимблдоне 2022.

Калинина играла с Рыбакиной 1 раз в карьере. В апреле 2022 году украинка обыграла уроженку москвы во 2-м раунде соревнований в Чарльстоне со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌𝐑𝐎𝐋𝐋𝐄𝐑 🔥



Elena Rybakina glides into her fourth final of the year taking out Ostapenko in two sets!#IBI23 | @WTA pic.twitter.com/kKQgPar7y6