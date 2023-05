Бразильский клуб собирается выкупить контракт бразильца у киевского Динамо

Бразильский клуб «Ред Булл Брагантино» собирается выкупить контракт Витиньо у киевского «Динамо», сообщает журналист Диего Перес.

Бразильский клуб ведет переговоры о переходе хавбека на постоянной основе. Футболист хочет и дальше выступать в «Ред Булл Брагантино».

Текущее соглашение игрока с бразильским клубом (на правах аренды) истекает в конце июня 2023 года.

