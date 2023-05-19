Бразильский клуб собирается выкупить контракт бразильца у киевского Динамо
Витиньо хочет и дальше выступать в бразильском «Ред Булл Брагантино»
Бразильский клуб «Ред Булл Брагантино» собирается выкупить контракт Витиньо у киевского «Динамо», сообщает журналист Диего Перес.
Бразильский клуб ведет переговоры о переходе хавбека на постоянной основе. Футболист хочет и дальше выступать в «Ред Булл Брагантино».
Текущее соглашение игрока с бразильским клубом (на правах аренды) истекает в конце июня 2023 года.
O @RedBullBraga negocia a permanência do atacante Vitinho com o Dynamo de Kiev. O jogador deseja continuar no Braga e as chances de isso acontecer são grandes.— Diego Perez (@Diegoprz97) May 18, 2023
O atual contrato dele com o Massa Bruta termina no final do mês que vem. pic.twitter.com/e7oK0H7siC
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