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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 00:23 | Обновлено 19 мая 2023, 00:37
617
1

Бразильский клуб собирается выкупить контракт бразильца у киевского Динамо

Витиньо хочет и дальше выступать в бразильском «Ред Булл Брагантино»

19 мая 2023, 00:23 | Обновлено 19 мая 2023, 00:37
617
1
Бразильский клуб собирается выкупить контракт бразильца у киевского Динамо
Twitter. Витиньо

Бразильский клуб «Ред Булл Брагантино» собирается выкупить контракт Витиньо у киевского «Динамо», сообщает журналист Диего Перес.

Бразильский клуб ведет переговоры о переходе хавбека на постоянной основе. Футболист хочет и дальше выступать в «Ред Булл Брагантино».

Текущее соглашение игрока с бразильским клубом (на правах аренды) истекает в конце июня 2023 года.

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Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно
Витиньо Ред Булл Брагантино Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы аренда игрока
Источник Twitter
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zzg77
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