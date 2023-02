ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино

Бразильский клуб «Ред Булл Брагантино» официально сообщил о подписании вингера «Динамо» Киев Витиньо. Речь идет об аренде до 30 июня текущего года.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Витиньо перейдет на постоянной основе за 5 миллионов евро.

До перехода в «Ред Булл Брагантино» Витиньо выступал на правах аренды за другой бразильский клуб, «Атлетико Паранаэнсе». Арендное соглашение с «Атлетико» также было рассчитано до 30 июня текущего года, но этот договор расторгли.

VITINHO É DO MASSA BRUTA! 🔥



O atacante de 23 anos chega ao Red Bull Bragantino, vindo do Dínamo de Kiev, com contrato de empréstimo até 30 de junho!



Seja bem-vindo, Vitinho! ✍️#BemVindoVitinho#RedBullBragantino#VamosBraga pic.twitter.com/Pc8iMEMQxM