ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
Аренда до 30 июня
Бразильский клуб «Ред Булл Брагантино» официально сообщил о подписании вингера «Динамо» Киев Витиньо. Речь идет об аренде до 30 июня текущего года.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что Витиньо перейдет на постоянной основе за 5 миллионов евро.
До перехода в «Ред Булл Брагантино» Витиньо выступал на правах аренды за другой бразильский клуб, «Атлетико Паранаэнсе». Арендное соглашение с «Атлетико» также было рассчитано до 30 июня текущего года, но этот договор расторгли.
VITINHO É DO MASSA BRUTA! 🔥— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 10, 2023
O atacante de 23 anos chega ao Red Bull Bragantino, vindo do Dínamo de Kiev, com contrato de empréstimo até 30 de junho!
Seja bem-vindo, Vitinho! ✍️#BemVindoVitinho#RedBullBragantino#VamosBraga pic.twitter.com/Pc8iMEMQxM
🚨👀✍🏽 pic.twitter.com/w83KwEkqNQ— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 10, 2023
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