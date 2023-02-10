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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 22:54 |
794
2

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино

Аренда до 30 июня

10 февраля 2023, 22:54 |
794
2
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
ФК Ред Булл Брагантино. Витиньо

Бразильский клуб «Ред Булл Брагантино» официально сообщил о подписании вингера «Динамо» Киев Витиньо. Речь идет об аренде до 30 июня текущего года.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Витиньо перейдет на постоянной основе за 5 миллионов евро.

До перехода в «Ред Булл Брагантино» Витиньо выступал на правах аренды за другой бразильский клуб, «Атлетико Паранаэнсе». Арендное соглашение с «Атлетико» также было рассчитано до 30 июня текущего года, но этот договор расторгли.

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Ред Булл Брагантино Атлетико Паранаэнсе Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Витиньо
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Boodya 1209
Вангую коментаторів, які як пси чекають під якою ж це новиною обісрати Динамо😂
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