Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
Хавбек станет игроком «Ред Булл Брагантино»
«Динамо» Киев продало бразильского атакующего полузащитника Витиньо в бразильский клуб «Ред Булл Брагантино». По информации журналиста Жулиано Лоренса Оскара, украинский клуб получит за своего игрока примерно 5 миллионов евро.
Сейчас Витиньо выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе». Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года, но 23-летний бразилец готов расторгнуть его раньше, чтобы перейти в «Ред Булл Брагантино».
За «Атлетико» Паранаэнсе Витиньо провел 40 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Update: Vitinho was sold by Dynamo for Red Bull Bragantino. 5 mi euro around fee— Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) February 10, 2023
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