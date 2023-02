Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро

«Динамо» Киев продало бразильского атакующего полузащитника Витиньо в бразильский клуб «Ред Булл Брагантино». По информации журналиста Жулиано Лоренса Оскара, украинский клуб получит за своего игрока примерно 5 миллионов евро.

Сейчас Витиньо выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе». Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года, но 23-летний бразилец готов расторгнуть его раньше, чтобы перейти в «Ред Булл Брагантино».

За «Атлетико» Паранаэнсе Витиньо провел 40 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Update: Vitinho was sold by Dynamo for Red Bull Bragantino. 5 mi euro around fee