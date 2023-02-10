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  4. Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 21:24 |
1683
4

Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро

Хавбек станет игроком «Ред Булл Брагантино»

10 февраля 2023, 21:24 |
1683
4
Источник: Динамо продало Витиньо за 5 миллионов евро
Атлетико Паранаэнсе. Витиньо

«Динамо» Киев продало бразильского атакующего полузащитника Витиньо в бразильский клуб «Ред Булл Брагантино». По информации журналиста Жулиано Лоренса Оскара, украинский клуб получит за своего игрока примерно 5 миллионов евро.

Сейчас Витиньо выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе». Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года, но 23-летний бразилец готов расторгнуть его раньше, чтобы перейти в «Ред Булл Брагантино».

За «Атлетико» Паранаэнсе Витиньо провел 40 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Витиньо Ред Булл Брагантино Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Gargantua
жаль
очень хорошее наконец то приобретение из Бразилии.
очень сильно играл прошлую межсезонку
но... война
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+1
Павел Гришин
Сегодня фишки красные и черные ждут в Монако .
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-7
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