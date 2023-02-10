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Бразилия
10 февраля 2023, 10:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 10:11
818
0

Игрок киевского Динамо сменит прописку в Бразилии. Какой клуб следующий?

Витиньо близок к переходу в «Брагантино»

10 февраля 2023, 10:10 | Обновлено 10 февраля 2023, 10:11
818
0
Игрок киевского Динамо сменит прописку в Бразилии. Какой клуб следующий?
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

23-летний бразильский атакующий полузащитник киевского футбольного клуба «Динамо» Витиньо, который сейчас выступает на правах аренды в «Атлетико» Паранаэнсе, близок к смене клубной прописки в Бразилии.

Как сообщает UOL с ссылкой на журналиста Жулиано Лоренца, Витиньо может стать игроком клуба «Брагантино», который входит в систему Ред Булл.

Соглашение об аренде в «Атлетико» действует до лета 2023 года, однако игрок готов разорвать контракт и перейти в новый для себя клуб. Контракт с киевским «Динамо» у Витиньо действителен до 2026 года.

За «Атлетико» Паранаэнсе Витиньо провел 40 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе испанской «Севильи»к игроку.

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Ред Булл Брагантино Атлетико Паранаэнсе Динамо Киев Витиньо трансферы трансферы УПЛ
Источник UOL Esporte
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