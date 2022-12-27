Севилья претендует на вингера Динамо Витиньо

«Севилья» интересуется 23-летним вингером киевского «Динамо» Витиньо, отданным в аренду «Атлетико Паранаэнсе».



Испанский клуб планирует взять бразильца в аренду во время зимнего трансферного окна.



Аренда Витиньо в «Атлетико Паранаэнсе» заканчивается 31 декабря, его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

«Севилья» после 14 туров занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Витиньо также интересен еще двум европейским клубам – «Аяксу» и «Бенфике», однако впоследствии один из источников опроверг стремление португальцев подписать футболиста «Динамо».