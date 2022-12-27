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Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 12:20 | Обновлено 27 декабря 2022, 12:24
352
1

Севилья претендует на вингера Динамо Витиньо

Один из аутсайдеров текущего чемпионата Испании ищет усиления

27 декабря 2022, 12:20 | Обновлено 27 декабря 2022, 12:24
352
1
Севилья претендует на вингера Динамо Витиньо
Атлетико Паранаэнсе. Витиньо

«Севилья» интересуется 23-летним вингером киевского «Динамо» Витиньо, отданным в аренду «Атлетико Паранаэнсе».

Испанский клуб планирует взять бразильца в аренду во время зимнего трансферного окна.

Аренда Витиньо в «Атлетико Паранаэнсе» заканчивается 31 декабря, его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

«Севилья» после 14 туров занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Витиньо также интересен еще двум европейским клубам – «Аяксу» и «Бенфике», однако впоследствии один из источников опроверг стремление португальцев подписать футболиста «Динамо».

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Источник Vamos Mi Sevilla
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Хутин Пуйло
Нада від фіфа вимагати 50 лямів!!!!!!! А то шо вони безкоштовно розбігаюцця!
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