Севилья претендует на вингера Динамо Витиньо
Один из аутсайдеров текущего чемпионата Испании ищет усиления
«Севилья» интересуется 23-летним вингером киевского «Динамо» Витиньо, отданным в аренду «Атлетико Паранаэнсе».
Испанский клуб планирует взять бразильца в аренду во время зимнего трансферного окна.
Аренда Витиньо в «Атлетико Паранаэнсе» заканчивается 31 декабря, его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.
«Севилья» после 14 туров занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что Витиньо также интересен еще двум европейским клубам – «Аяксу» и «Бенфике», однако впоследствии один из источников опроверг стремление португальцев подписать футболиста «Динамо».
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