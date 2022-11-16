Игрок Динамо вошел в шорт-лист Севильи, Бенфики и Аякса

Сразу три европейских клуба проявляют интерес к вингеру «Динамо» Киев Витиньо. По информации бразильских СМИ, речь идет о «Севилье», «Бенфике» и «Аяксе».

Эти клубы уже провели предварительные переговоры с «Динамо» Киев. Сейчас Витиньо выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе». Летом арендное соглашение было продлено еще на год.

Контракт Витиньо с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Витиньо 2 гола и 2 ассиста в 35 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах.