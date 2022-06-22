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  4. Витиньо еще на год останется в Атлетико Паранаенсе
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 12:46 | Обновлено 22 июня 2022, 12:47
266
0

Витиньо еще на год останется в Атлетико Паранаенсе

Полузащитник «Динамо» год проведет в Бразилии

22 июня 2022, 12:46 | Обновлено 22 июня 2022, 12:47
266
0
Витиньо еще на год останется в Атлетико Паранаенсе
ФК Динамо. Витиньо

«Атлетико Паранаенсе» продлил арендное соглашение с Витиньо до июня 2023 года. Сообщается, что 23-летний игрок воспользовался разрешением ФИФА, согласно которому легионерам в Украине разрешается приостановить контракты до июня 2023 года.

Контракт Витиньо с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

В «Атлетико Паранаенсе» бразилец вернулся в начале апреля, согласившись на сокращение зарплаты. В 10 сыгранных матчах за клуб Витиньо не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Витиньо не хочет возвращаться в «Динамо».

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Источник Globoesporte
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