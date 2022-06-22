Витиньо еще на год останется в Атлетико Паранаенсе

«Атлетико Паранаенсе» продлил арендное соглашение с Витиньо до июня 2023 года. Сообщается, что 23-летний игрок воспользовался разрешением ФИФА, согласно которому легионерам в Украине разрешается приостановить контракты до июня 2023 года.

Контракт Витиньо с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

В «Атлетико Паранаенсе» бразилец вернулся в начале апреля, согласившись на сокращение зарплаты. В 10 сыгранных матчах за клуб Витиньо не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Витиньо не хочет возвращаться в «Динамо».