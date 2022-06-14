Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Витиньо не хочет возвращаться в Динамо
Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 11:06 |
502
0

Витиньо не хочет возвращаться в Динамо

Бразильский хавбек намерен сменить клуб

14 июня 2022, 11:06 |
502
0
Витиньо не хочет возвращаться в Динамо
ФК Динамо Киев

Легионер «Динамо» Витиньо больше не хочет играть за украинский клуб.

Как сообщает источник, 23-летний футболист намерен остаться в «Атлетико Паранаэнсе», за который играет на правах аренды после вторжения россии в Украину. 

Витиньо также интересен «Панатинаикосу».

«Динамо» купило Витиньо летом 2021 года за 6 млн евро. Всего за киевлян бразилец провел 13 матчей, забил три мяча. Его контракт с киевлянами истекает 30 июня 2026 года. 

За «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо провел 9 матчей и сделал 1 ассист.

По теме:
Сотрудничество с братом Гвардиолы. В какую команду перейдет Цыганков?
Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
Йожеф САБО: «Забарный стоит дороже 30 миллионов»
Динамо Киев Витиньо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Футбол | 14 июня 2022, 06:00 1
Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
Источник: Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба

Тренер не собирается выпускать опытного защитника в старте

ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
Футбол | 14 июня 2022, 04:35 2
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022
ВИДЕО. Драма! Австралия победила Перу по пенальти и пробилась на ЧМ-2022

Уже известны 31 из 32 команд-участниц финального раунда

Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Футбол | 14.06.2022, 07:58
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Дания – Австрия – 2:0. Победа в Копенгагене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.06.2022, 05:27
Дания – Австрия – 2:0. Победа в Копенгагене. Видео голов и обзор матча
Дания – Австрия – 2:0. Победа в Копенгагене. Видео голов и обзор матча
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
Футбол | 13.06.2022, 16:13
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
5 замен теперь навсегда, аут ногами - как вариант. IFAB принял ряд решений
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хертогенбос. Нидерландец из 3-й сотни обыграл в финале вторую ракетку мира
Хертогенбос. Нидерландец из 3-й сотни обыграл в финале вторую ракетку мира
12.06.2022, 16:43 3
Теннис
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
Определен победитель Евро-2022 по мини-футболу
13.06.2022, 06:57 1
Футбол
В Офисе президента рассказали, сколько оружия Украине нужно для победы
В Офисе президента рассказали, сколько оружия Украине нужно для победы
13.06.2022, 14:05 1
Война
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
12.06.2022, 20:15 1
Бокс
Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению
12.06.2022, 19:52 9
Футбол
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC
12.06.2022, 08:20
MMA
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
Мудрик поведал, что Петраков сказал игрокам в перерыве матча с Арменией
13.06.2022, 13:23 1
Футбол
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
12.06.2022, 11:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем