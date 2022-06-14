Витиньо не хочет возвращаться в Динамо
Бразильский хавбек намерен сменить клуб
Легионер «Динамо» Витиньо больше не хочет играть за украинский клуб.
Как сообщает источник, 23-летний футболист намерен остаться в «Атлетико Паранаэнсе», за который играет на правах аренды после вторжения россии в Украину.
Витиньо также интересен «Панатинаикосу».
«Динамо» купило Витиньо летом 2021 года за 6 млн евро. Всего за киевлян бразилец провел 13 матчей, забил три мяча. Его контракт с киевлянами истекает 30 июня 2026 года.
За «Атлетико Паранаэнсе» Витиньо провел 9 матчей и сделал 1 ассист.
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