Инсайдер: Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного

«Тоттенхэм» хочет купить защитника «Динамо» и сборной Украины Илью Забарного.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, киевский клуб готов продать 19-летнего защитника за 30 млн евро.

Контракт Забарного с «Динамо» истекает в июне 2026 года.

В прошлом сезоне Илья сыграл 23 матча, сделал один ассист.

«Тоттенхэма» в прошлом сезоне финишировал четвертым в чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.