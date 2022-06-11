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  4. Инсайдер: Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного
Англия
11 июня 2022, 14:26 |
754
0

Инсайдер: Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного

Украинский защитник может перебраться в лондонский клуб

11 июня 2022, 14:26 |
754
0
Инсайдер: Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного
ФК Динамо Киев. Илья Забарный

«Тоттенхэм» хочет купить защитника «Динамо» и сборной Украины Илью Забарного.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, киевский клуб готов продать 19-летнего защитника за 30 млн евро.

Контракт Забарного с «Динамо» истекает в июне 2026 года.

В прошлом сезоне Илья сыграл 23 матча, сделал один ассист.

«Тоттенхэма» в прошлом сезоне финишировал четвертым в чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

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