Англия11 июня 2022, 14:26 |
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Инсайдер: Динамо запросило у Тоттенхэма 30 млн евро за Забарного
Украинский защитник может перебраться в лондонский клуб
11 июня 2022, 14:26 |
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«Тоттенхэм» хочет купить защитника «Динамо» и сборной Украины Илью Забарного.
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, киевский клуб готов продать 19-летнего защитника за 30 млн евро.
Контракт Забарного с «Динамо» истекает в июне 2026 года.
В прошлом сезоне Илья сыграл 23 матча, сделал один ассист.
«Тоттенхэма» в прошлом сезоне финишировал четвертым в чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.
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