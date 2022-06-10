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  4. Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
Англия
10 июня 2022, 21:46 |
1334
1

Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ

«Тоттенхэм» может летом подписать украинского защитника

10 июня 2022, 21:46 |
1334
1
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний центральный защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Клуб АПЛ рассматривает возможность подписания контракта с украинцем этим летом. 

Отметим, что  Забарный имеет на руках трудовое соглашение с «Динамо» до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Илья сыграл 23 матча, сделал один ассист.

«Тоттенхэма» в прошлом сезоне финишировал четвертым в чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Источник Football London
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Mac_Gyver
Забарний заслужив своєю грою.
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