Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
«Тоттенхэм» может летом подписать украинского защитника
19-летний центральный защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный попал в сферу интересов «Тоттенхэма».
Клуб АПЛ рассматривает возможность подписания контракта с украинцем этим летом.
Отметим, что Забарный имеет на руках трудовое соглашение с «Динамо» до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Илья сыграл 23 матча, сделал один ассист.
«Тоттенхэма» в прошлом сезоне финишировал четвертым в чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.
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