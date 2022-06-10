Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ

19-летний центральный защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Клуб АПЛ рассматривает возможность подписания контракта с украинцем этим летом.

Отметим, что Забарный имеет на руках трудовое соглашение с «Динамо» до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Илья сыграл 23 матча, сделал один ассист.

«Тоттенхэма» в прошлом сезоне финишировал четвертым в чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.