Источник: подписание динамовца Витиньо не входит в планы Бенфики

Португальская «Бенфика» не намерена подписывать игрока киевского «Динамо» Витиньо.

Ранее появилась информация, что «Бенфика», «Севилья» и «Аякс» заинтересованы в трансфере динамовца, который выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе».

Однако, как сообщает Record.pt, португальский клуб точно лишний в этом перечне – «орлы» не имеют планов подписывать Витинью.

Сейчас Витиньо выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе». Летом арендное соглашение было продлено еще на год.

Контракт Витиньо с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Витиньо 2 гола и 2 ассиста в 35 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах.