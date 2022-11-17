Источник: подписание динамовца Витиньо не входит в планы Бенфики
«Орлы» не имеют планов на бразильца
Португальская «Бенфика» не намерена подписывать игрока киевского «Динамо» Витиньо.
Ранее появилась информация, что «Бенфика», «Севилья» и «Аякс» заинтересованы в трансфере динамовца, который выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе».
Однако, как сообщает Record.pt, португальский клуб точно лишний в этом перечне – «орлы» не имеют планов подписывать Витинью.
Сейчас Витиньо выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе». Летом арендное соглашение было продлено еще на год.
Контракт Витиньо с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Витиньо 2 гола и 2 ассиста в 35 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах.
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