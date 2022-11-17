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  4. Источник: подписание динамовца Витиньо не входит в планы Бенфики
Украина. Премьер лига
17 ноября 2022, 17:30 |
30
0

Источник: подписание динамовца Витиньо не входит в планы Бенфики

«Орлы» не имеют планов на бразильца

17 ноября 2022, 17:30 |
30
0
Источник: подписание динамовца Витиньо не входит в планы Бенфики
Instagram. Витиньо

Португальская «Бенфика» не намерена подписывать игрока киевского «Динамо» Витиньо.

Ранее появилась информация, что «Бенфика», «Севилья» и «Аякс» заинтересованы в трансфере динамовца, который выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе».

Однако, как сообщает Record.pt, португальский клуб точно лишний в этом перечне – «орлы» не имеют планов подписывать Витинью.

Сейчас Витиньо выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе». Летом арендное соглашение было продлено еще на год.

Контракт Витиньо с «Динамо» Киев рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Витиньо 2 гола и 2 ассиста в 35 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах.

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Источник Record.pt
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