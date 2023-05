ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил об уходе 4 игроков по окончанию сезона 2022/23.

Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино покинут команду после того, как у них завершатся контракты, а именно в конце сезона.

«Все четверо сыграли свою роль в том, что команда Юргена Клоппа выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА в 2019 году. Также они помогли команде завоевать первый чемпионский титул за 30 лет, набрав 99 очков в сезоне 2019/20.

Еще два трофея были добавлены в коллекцию «Ливерпуля» вместе с этими 4 игроками: Кубок Лиги и Кубок Англии.

Их время с «красными» также включало два вторых места в АПЛ и два проигранных финала Лиги чемпионов. Фирмино и Милнер были ключевыми игроками, когда «Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги и Лиги Европы во время первого сезона Клоппа.

В связи с субботним визитом против «Астон Виллы», который станет последним домашним матчем «красных» в кампании, квартет на «Энфилде» получит особую благодарность.

Все четыре игрока уйдут с нашей благодарностью и признательностью за внесенный ими вклад», – сказано в заявлении «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

Отметим, что Джеймс Милнер уже подписал соглашение с «Брайтоном», к которому присоединится летом 2023 года.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.