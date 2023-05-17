ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил об уходе 4 игроков по окончанию сезона 2022/23.

Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино покинут команду после того, как у них завершатся контракты, а именно в конце сезона.

«Все четверо сыграли свою роль в том, что команда Юргена Клоппа выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА в 2019 году. Также они помогли команде завоевать первый чемпионский титул за 30 лет, набрав 99 очков в сезоне 2019/20.

Еще два трофея были добавлены в коллекцию «Ливерпуля» вместе с этими 4 игроками: Кубок Лиги и Кубок Англии.

Их время с «красными» также включало два вторых места в АПЛ и два проигранных финала Лиги чемпионов. Фирмино и Милнер были ключевыми игроками, когда «Ливерпуль» вышел в финал Кубка лиги и Лиги Европы во время первого сезона Клоппа.

В связи с субботним визитом против «Астон Виллы», который станет последним домашним матчем «красных» в кампании, квартет на «Энфилде» получит особую благодарность.

Все четыре игрока уйдут с нашей благодарностью и признательностью за внесенный ими вклад», – сказано в заявлении «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

Отметим, что Джеймс Милнер уже подписал соглашение с «Брайтоном», к которому присоединится летом 2023 года.