Here we go от Романо. 37-летний хавбек Ливерпуля перешел к Де Дзерби

Английский 37-летний хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер перейдет в «Брайтон».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Милнер присоединиться к подопечным Роберто Де Дзерби на праваз свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Джеймс провел за «Ливерпуль» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 ассистом.

Brighton are set to sign James Milner, here we go — the final proposal and all the clauses have been accepted. Deal will be valid until June 2024. 🚨🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #BHAFC



Milner will join Brighton on free transfer from Liverpool; second signing imminent after João Pedro deal completed. pic.twitter.com/L0QN7e8ZyE