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  4. Источник: Надаль пропустит Ролан Гаррос 2023. Рафа брал этот турнир 14 раз
Ролан Гаррос
17 мая 2023, 21:02 |
156
0

Источник: Надаль пропустит Ролан Гаррос 2023. Рафа брал этот турнир 14 раз

18 мая легендарный испанец проведет пресс-конференцию

17 мая 2023, 21:02 |
156
0
Источник: Надаль пропустит Ролан Гаррос 2023. Рафа брал этот турнир 14 раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, скорее всего, пропустит Открытый чемпионат Франции в 2023 году.

Слухи об этом пошли в испанских медиа. Позже PR-команда 14-кратного победителя Ролан Гаррос сделала заявление:

«Рафа проведет пресс-конференцию завтра в 16:00 в Академии Рафаэля Надаля MoviStar, чтобы сообщить о своем участии на Ролан Гаррос. О том, будет ли он играть или нет, и о причинах такого решения будет уведомлено только завтра».

Надаль получил травму левого бедра на Открытом чемпионате Австралии в январе, пропустил все соревнования и не успел восстановиться к грунтовому сезону.

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Рафаэль Надаль Ролан Гаррос 2023 травма травма бедра
Источник Twitter
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