Источник: Надаль пропустит Ролан Гаррос 2023. Рафа брал этот турнир 14 раз

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, скорее всего, пропустит Открытый чемпионат Франции в 2023 году.

Слухи об этом пошли в испанских медиа. Позже PR-команда 14-кратного победителя Ролан Гаррос сделала заявление:

«Рафа проведет пресс-конференцию завтра в 16:00 в Академии Рафаэля Надаля MoviStar, чтобы сообщить о своем участии на Ролан Гаррос. О том, будет ли он играть или нет, и о причинах такого решения будет уведомлено только завтра».

Надаль получил травму левого бедра на Открытом чемпионате Австралии в январе, пропустил все соревнования и не успел восстановиться к грунтовому сезону.

