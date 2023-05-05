Надаль впервые с 2004 года пропустит Мастерс в Риме

Несмотря на интенсивные тренировки дома на Майорке в последние несколько дней Рафаэль Надаль не готов вернуться к соревнованиям в Риме, которые он выигрывал 10 раз.

По словам спортсмена, ему нужно больше времени, чтобы восстановить свои силы и сыграть на Ролан Гаррос.

«В последние несколько дней я заметил улучшения. Однако я не тренировался на высоком уровне в течение многих месяцев, и мне нужно продолжать процесс реадаптации и продолжать работать», – сообщил Надаль.

Надаль пропустит Мастерс в Риме впервые с 2004 года. Это будет восьмой турнир подряд с февраля, на котором не сыграет бывший лидер мирового рейтинга.

Рафа получил травму левого бедра на Открытом чемпионате Австралии в январе, пропустил все соревнования и не успел восстановиться к грунтовому сезону.