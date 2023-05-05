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  4. Надаль впервые с 2004 года пропустит Мастерс в Риме
ATP
05 мая 2023, 19:15 |
109
0

Надаль впервые с 2004 года пропустит Мастерс в Риме

Рафаэль заметил улучшения, но все еще не готов играть

05 мая 2023, 19:15 |
109
0
Надаль впервые с 2004 года пропустит Мастерс в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Несмотря на интенсивные тренировки дома на Майорке в последние несколько дней Рафаэль Надаль не готов вернуться к соревнованиям в Риме, которые он выигрывал 10 раз.

По словам спортсмена, ему нужно больше времени, чтобы восстановить свои силы и сыграть на Ролан Гаррос.

«В последние несколько дней я заметил улучшения. Однако я не тренировался на высоком уровне в течение многих месяцев, и мне нужно продолжать процесс реадаптации и продолжать работать», – сообщил Надаль.

Надаль пропустит Мастерс в Риме впервые с 2004 года. Это будет восьмой турнир подряд с февраля, на котором не сыграет бывший лидер мирового рейтинга.

Рафа получил травму левого бедра на Открытом чемпионате Австралии в январе, пропустил все соревнования и не успел восстановиться к грунтовому сезону.

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Источник Instagram
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