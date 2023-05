Пятый раз при Гвардиоле. Манчестер Сити выиграл 11 кряду матчей АПЛ

«Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии обыграл Эвертон со счетом 3:0, выиграв 11-й кряду поединок АПЛ. Пятый раз при тренере Хосепе Гвардиоле команде удается серия из 11-ти подряд побед в чемпионате.

Последний раз команд теряла очки в АПЛ в феврале, а последнее к этому моменту поражение было 5 февраля в игре против «Тоттенхэма».

«Манчестер Сити» осталось выиграть два матча, чтобы гарантировать себе очередной титул АПЛ.

For the fifth time under Pep Guardiola, Man City have won 11 consecutive Premier League games:



◎ 18 - Aug-Dec 2017

◎ 15 - Feb-Aug 2019

◎ 15 - Dec-Mar 2021

◎ 12 - Nov-Jan 2022

◉ 11 - Feb-Present



Two more wins and they have another title. 🏆⏳ pic.twitter.com/KD2GDHKDSX