Василий РАЦ: «Без моего ведома Динамо меня отдало в аренду в Эспаньол»

Экс-футболист «Динамо» Василий Рац рассказал о своей карьере за границей:

«Это был еще советский союз. И так получилось, что меня без моего согласия и без моего сведения отдали в аренду на три месяца. Правда, у меня было право выбора после аренды.

Мы были на турнире. Кажется, в Амстердаме. И мне в номер начали звонить какие-то журналисты и что-то спрашивать на испанском. А ведь я ничего не понимал. Когда спросил нашего администратора, он мне рассказал, что Безверхий (первый президент «Динамо») подписал контракт на меня.

Потом меня вызывает Лобановский. Говорит, что есть команда «Эспаньол», которую только принял в прошлом тренер сборной Испании. И она предлагает взять меня в аренду на три месяца. А есть еще Глазго Рейнджерс, который предлагает контракт на три года. С «Эспаньолом» там уже все решено. А вот с Глазго я могу либо сейчас подписать контракт на переход к ним через три месяца после Эспаньола, либо могу отказаться.

И тут я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни, отказавшись от контракта с «Глазго». Раньше мне всегда тренеры подсказывали и советовали, как лучше поступить. А тут пришлось самому делать выбор. И я решил не переходить в Глазго. Теперь часто об этом думаю. О том выборе. Насколько могла измениться моя жизнь, если бы я принял это предложение. Но как я тогда думал: Испания – где море, где тепло, где солнце. Или Шотландия – где климат совсем другой. А у меня только родился сын. И где ему будет лучше? И потому я решил уехать в Испанию, а с «Глазго» не подписывать контракт.

А почему с «Эспаньолом» контракт был всего на три месяца, потому что у них начались проблемы. Еще год назад они играли в финале Кубка УЕФА, затем команда посыпалась и была на грани вылета из высшего дивизиона. И Лобановский мне так и сказал, что если они вылетят в первую лигу – я должен вернуться в Украину, потому что из первой лиги он не сможет меня взять в сборную. «Эспаньол» вылетел из высшего дивизиона, проиграв переходные игры. Но мне предложили контракт на три года по выгодным условиям. Но при таком раскладе я бы не попадал в сборную. И еще переживал, чтобы меня не назвали на родине предателем. Думал о родителях. Как бы им жилось, чтобы их сына называли предателем. Поэтому я решил не продлевать контракт. Через три месяца я вернулся в Украину.

Я был без команды, возвращался, прежде всего, в сборную. Думал, играя в сборной, получу новые предложения. А тут как раз Лобановский уехал в Эмираты; новый тренер сборной почему-то меня и еще несколько футболистов посадил «на банке». И вышло, что я остался и без клуба, и без сборной. Потому, наверное, это была моя ошибка.

Что больше всего поразило? Во-первых, что из гостиницы на базу нас забирали за один день до игры, а не за два, как в Киеве. Первый ужин команды в ресторане: на каждом столе графин вина. Мне предлагают налить, а я отказываюсь. Они удивляются, говорят: «Выпей, это нормально». Вечером игра, а на обед все могут выпить по бокалу вина. Для меня это было странно. Ну и тренировочный процесс гораздо более легкий. Свободного времени много. Можно спокойно с ребенком на море поехать.

Затем вернулся в Украину. Дальше мне поступило предложение из венгерского Ференцвароша. Но буквально перед отъездом я сильно заболел. Попал в больницу. У меня парализована была левая сторона. Сначала я не хотел давать знать о моей болезни венграм. Думал, вылечусь, и тогда уеду. Но в больнице тогда даже шприцев не было.

Поэтому я решил дальше лечиться в Венгрии. Я отправил в Венгрию свои выписки в больницу. Не смотря на мою болезнь, они подписали со мной контракт на два с половиной года. Но я так и не смог полностью восстановиться. Думаю, если бы я в свое время подписал контракт с Глазго, то я бы и не заболел. И тогда все было бы по-другому.

Тренировочный процесс в венгерском клубе? Там было очень много моментов, к которым я не привык и которые меня удивляли. Которые были не профессиональными. К примеру, у нас запланировано две тренировки в день. После утреннего в раздевалке игрок мог сказать тренеру, что тяжелая была тренировка, устали все немного, ноги подсели… Можно отменить вечернюю тренировку? Тренер соглашается. А я сижу и думаю как это можно. Пытался бы я такое Лобановскому сказать. Боюсь даже представить его ответ. Ну и с тренером все на ты. Тоже мне было необычно и странно.

Также было странно, что они перед игрой могли за деньги говорить. Что, например, за следующую игру дают сто тысяч форинтов, так что нужно лучше играть… Как можно перед игрой думать о деньгах? Ты об игре должен думать.

Контракт с Ференцварошем я расторг досрочно. Я понимал, что не могу так играть как раньше. И решил уйти в бизнес. Местные бизнесмены, зная меня, зная, что я могу помочь, предложили мне работу. Я согласился и стал продавать гранулы полиэтилена и полипропилена производителям в Украине. Уже лет 15, как я не занимаюсь этим бизнесом. У меня есть другой бизнес, я представляю интересы одного из черновицких заводов.

У меня два сына. Младший Аттила с детства занимается большим теннисом. Ему сейчас 33 года. В Будапеште тренирует детей и взрослых. Старший Ласло занимался футболом. Но если бы он жил и тренировался в Украине – то мог бы стать хорошим футболистом. Но в Венгрии совсем другой тренировочный процесс. Поэтому у Ласло сейчас с товарищами есть бизнес, связанный с автомобилями. Сейчас футбол в Венгрии на подъеме. Выстроено много новых стадионов, выделяются средства и на сборную, и на местные команды.

Примерно полгода назад мне предложили работать в Мункач академии. Это проект, который полностью финансируется Венгрией. Я там являюсь куратором предакадемических групп.

Конечно, работаю, в первую очередь, ради футбола. Я здесь общаюсь с детьми, ищу, кого пригласить на просмотр. С родителями их решаю все вопросы. Ездим на турниры в Румынию, Венгрию с этими детьми. При этом все они находятся на полном обеспечении академии. Трехразовое питание, обучение, форма и все расходы на турниры. Родители ничего не оплачивают.

Какие цели ставит владелец академии? Качественный учебный процесс. Научить детей играть в футбол, а лучшим дать возможность играть в профессиональном клубе Венгрии. На турнирах селекционеры наблюдают детей. За последние недели трое детей 2010 г.р. уже переехали в Венгрию и тренируются в Кишварде».