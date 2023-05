Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой

В субботу, 6 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Борнмут» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Конор Галлахер. Уже спустя 12 минут Матияс Винья отличился голом за «вишен». Со счетом 1:1 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме мяч преимущественно был в ногах у гостей. В итоге «синие» смогли реализовать свое преимущество. Под конец встречи на 82-й забил Бенуа Бедьяшиль, а на 86-й Жоау Феликс поставил жирную точку в матче.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды, провел на поле 63 минуты, после чего был заменен на Стерлинга. На 15-й минуте украинец получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута». Украинский защитник хозяев Илья Забарный в этом матче участие не брал.

Эта победа стала для Фрэнка Лэмпарда первой после того, как он сменил Грэма Поттера. До этого «Супер Фрэнки» проиграл с «синими» все 6 матчей.

Чемпионат Англии по футболу. 35-й тур

Борнмут – Челси – 1:3

Голы: Винья, 21 – Галлахер, 9, Бедьяшиль, 82, Феликс, 86

