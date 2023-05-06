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  4. Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Чемпионат Англии
Борнмут
06.05.2023 17:00 – FT 1 : 3
Челси
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Англия
06 мая 2023, 18:55 | Обновлено 06 мая 2023, 19:23
4439
17

Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой

«Синие» со счетом 3:1 обыграли «вишен»

06 мая 2023, 18:55 | Обновлено 06 мая 2023, 19:23
4439
17
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Борнмут» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Конор Галлахер. Уже спустя 12 минут Матияс Винья отличился голом за «вишен». Со счетом 1:1 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме мяч преимущественно был в ногах у гостей. В итоге «синие» смогли реализовать свое преимущество. Под конец встречи на 82-й забил Бенуа Бедьяшиль, а на 86-й Жоау Феликс поставил жирную точку в матче.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды, провел на поле 63 минуты, после чего был заменен на Стерлинга. На 15-й минуте украинец получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута». Украинский защитник хозяев Илья Забарный в этом матче участие не брал.

Эта победа стала для Фрэнка Лэмпарда первой после того, как он сменил Грэма Поттера. До этого «Супер Фрэнки» проиграл с «синими» все 6 матчей.

Чемпионат Англии по футболу. 35-й тур

Борнмут – Челси – 1:3

Голы: Винья, 21 – Галлахер, 9, Бедьяшиль, 82, Феликс, 86

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Конор Галлахер Матиас Винья Бенуа Бедьяшиль Борнмут Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Рахим Стерлинг Борнмут - Челси Жоау Феликс
Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Octopus
Челси победил конкурента в борьбе за 11 место
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+5
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Springfield
Теперь стартовый состав грех менять.
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+1
fitnes_sports066
Поздравляю Мудрика! С желтой
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+1
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Zdolaemo
Очередной матч на все сто лямов ! Это конечно не Холланд стоивший в два раза меньше ! Тут ПЕРСПЕКТИВА 
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+1
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Vlad Sosnov
И опять истукан Мудрика заменил, хотя на того угли не пасовали. Да лупани ты по Лэмпарду с разгону, пусть на МКС летит тренировать
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0
VAR
Ничего себе Лэмпард выиграл свой первый матч ,Мудрик жёлтая ,а Забарный как всегда шорты протирал на скамейке 
Нужно срочно забарного  четвертым шубкисам  возвращать,а то  можно и четвертое место не удержать  
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-6
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