В субботу, 6 мая «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Звучит довольно дико, но поединок между «Борнмутом» и «Челси» – это матч соседей по турнирной таблице, в которой участники встречи занимают 12-е и 13-е места. «Синие» опережают «Борнмут» лишь по дополнительным показателям: игра в запасе и лучшая разница голов.

И если для «Челси» такое положение в турнирной таблице – это настоящая катастрофа, то «Борнмут» оно вполне устраивает. Команда Гари О’Нила весной набрала очень неплохую форму (4 победы в последних 5 матчах) и сумела отдалиться от зоны вылета на безопасное расстояние в 9 очков.