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05 мая 2023, 14:39 | Обновлено 05 мая 2023, 14:41
94
0

Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 35-го тура АПЛ

05 мая 2023, 14:39 | Обновлено 05 мая 2023, 14:41
94
0
Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

В субботу, 6 мая «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Звучит довольно дико, но поединок между «Борнмутом» и «Челси» – это матч соседей по турнирной таблице, в которой участники встречи занимают 12-е и 13-е места. «Синие» опережают «Борнмут» лишь по дополнительным показателям: игра в запасе и лучшая разница голов.

И если для «Челси» такое положение в турнирной таблице – это настоящая катастрофа, то «Борнмут» оно вполне устраивает. Команда Гари О’Нила весной набрала очень неплохую форму (4 победы в последних 5 матчах) и сумела отдалиться от зоны вылета на безопасное расстояние в 9 очков.

Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на Setanta Sports Украина.

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Борнмут Челси Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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