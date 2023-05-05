Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 35-го тура АПЛ
В субботу, 6 мая «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Звучит довольно дико, но поединок между «Борнмутом» и «Челси» – это матч соседей по турнирной таблице, в которой участники встречи занимают 12-е и 13-е места. «Синие» опережают «Борнмут» лишь по дополнительным показателям: игра в запасе и лучшая разница голов.
И если для «Челси» такое положение в турнирной таблице – это настоящая катастрофа, то «Борнмут» оно вполне устраивает. Команда Гари О’Нила весной набрала очень неплохую форму (4 победы в последних 5 матчах) и сумела отдалиться от зоны вылета на безопасное расстояние в 9 очков.
Борнмут – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на Setanta Sports Украина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийская чемпионка – о ситуации в дзюдо
Скрипник в своем 100-м матче во главе команд УПЛ не смог переиграть Шовковского