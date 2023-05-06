Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Челси – 1:3. Желтая карточка у Мудрика. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Борнмут
06.05.2023 17:00 – FT 1 : 3
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 мая 2023, 20:59 | Обновлено 06 мая 2023, 21:13
1342
0

Борнмут – Челси – 1:3. Желтая карточка у Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

06 мая 2023, 20:59 | Обновлено 06 мая 2023, 21:13
1342
0
Борнмут – Челси – 1:3. Желтая карточка у Мудрика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Челси» (1:3).

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды, провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

На 15-й минуте украинец получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута».

АПЛ. 35-й тур

Борнмут – Челси – 1:3

Голы: Винья, 21 – Галлахер, 9, Бедьяшиль, 82, Жоау Феликс, 86.

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Бенуа Бадьяшиль (Челси).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Винья (Борнмут).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
По теме:
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – Лацио – 2:0. Ассист голкипера и суперпроход Эрнандеса. Видео голов
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Михаил Мудрик Челси Борнмут - Челси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Футбол | 06 мая 2023, 15:23 2
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки

Браун Идейе утверждает, что является примерным семьянином

Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Футбол | 06 мая 2023, 21:38 0
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса
Малиновский выйдет в основе на матч Марселя против Ланса

6 мая в 22:00 состоится матч 34-го тура чемпионата Франции

Борнмут – Челси. Мудрик в основе, Забарный в запасе
Футбол | 06.05.2023, 16:08
Борнмут – Челси. Мудрик в основе, Забарный в запасе
Борнмут – Челси. Мудрик в основе, Забарный в запасе
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Хоккей | 06.05.2023, 12:30
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Футбол | 06.05.2023, 09:45
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
04.05.2023, 20:41 10
Война
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
04.05.2023, 18:38 3
Футбол
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
04.05.2023, 19:10 2
Бокс
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
04.05.2023, 16:44 5
Футбол
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
05.05.2023, 09:34 7
Футбол
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
05.05.2023, 15:25 20
Футбол
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
05.05.2023, 19:40 10
Теннис
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
05.05.2023, 01:59 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности