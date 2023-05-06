Борнмут – Челси – 1:3. Желтая карточка у Мудрика. Видео голов и обзор матча

6 мая состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Челси» (1:3).

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды, провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.

На 15-й минуте украинец получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута».

АПЛ. 35-й тур

Борнмут – Челси – 1:3

Голы: Винья, 21 – Галлахер, 9, Бедьяшиль, 82, Жоау Феликс, 86.

Видеообзор матча