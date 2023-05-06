Англия06 мая 2023, 20:59 | Обновлено 06 мая 2023, 21:13
1342
0
Борнмут – Челси – 1:3. Желтая карточка у Мудрика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги
06 мая 2023, 20:59 | Обновлено 06 мая 2023, 21:13
1342
0
6 мая состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Челси» (1:3).
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды, провел на поле 63 минуты, после чего был заменен.
На 15-й минуте украинец получил желтую карточку за симуляцию в штрафной «Борнмута».
АПЛ. 35-й тур
Борнмут – Челси – 1:3
Голы: Винья, 21 – Галлахер, 9, Бедьяшиль, 82, Жоау Феликс, 86.
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Челси).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Бенуа Бадьяшиль (Челси).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Винья (Борнмут).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2023, 15:23 2
Браун Идейе утверждает, что является примерным семьянином
Футбол | 06 мая 2023, 21:38 0
6 мая в 22:00 состоится матч 34-го тура чемпионата Франции
Футбол | 06.05.2023, 16:08
Хоккей | 06.05.2023, 12:30
Футбол | 06.05.2023, 09:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.05.2023, 20:41 10
04.05.2023, 18:38 3
04.05.2023, 19:10 2
04.05.2023, 16:44 5
05.05.2023, 09:34 7
05.05.2023, 15:25 20
05.05.2023, 19:40 10
05.05.2023, 01:59 1