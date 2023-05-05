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05 мая 2023, 14:49 |
94
0

Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Матч команда Забарного и Мудрика

05 мая 2023, 14:49 |
94
0
Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ
ФК Челси

Поединок между «Борнмутом» и «Челси» нельзя причислить к центральным в 35-м туре АПЛ, но среди украинских фанатов футбола интерес к нему повышенный: встречаются команды Ильи Забарного и Михаила Мудрика, которые перебрались в АПЛ в январе.

Борнмут

Звучит довольно дико, но поединок между «Борнмутом» и «Челси» – это матч соседей по турнирной таблице, в которой участники встречи занимают 12-е и 13-е места. «Синие» опережают «Борнмут» лишь по дополнительным показателям: игра в запасе и лучшая разница голов.

И если для «Челси» такое положение в турнирной таблице – это настоящая катастрофа, то «Борнмут» оно вполне устраивает. Команда Гари О’Нила весной набрала очень неплохую форму (4 победы в последних 5 матчах) и сумела отдалиться от зоны вылета на безопасное расстояние в 9 очков.

У «Борнмута» дела наладились, а вот про украинского защитника команды Илью Забарного такого не скажешь. После перехода в конце января Илья сначала пропустил полтора месяца из-за травмы, после чего лишь дважды вышел на замену, суммарно проведя на поле скромные 27 минут. И вряд ли стоит ожидать появления Забарного с первых минут в матче с «Челси».

Челси

О проблемах «Челси» в нынешнем сезоне не говорит только ленивый. «Синие», потратив огромные деньги в последние два трансферных окна и обладая колоссальным кадровым потенциалом, проводят свой худший сезон в обозримый исторический период. Не помогла и вторая в сезоне смена главного тренера. Приход Фрэнка Лэмпарда на место Грэма Поттера лишь ухудшил ситуацию: в 6 стартовых матчах у него 6 поражений. Любители мемов только и ждут поражения от «Борнмута», чтобы заполнить интернет-пространство шутками про «Агента 007».

У Михаила Мудрика дела идут, конечно, лучше, чем у Забарного, но ненамного. И, учитывая, какую сумму заплатил за него «Челси» в январе, украинский вингер является объектом постоянной критики: 2 ассиста за почти полсезона – очень скромный список достижений. Но когда команда в таком состоянии – трудно в ней выделяться.

История встреч

Суммарно «Борнмут» и «Челси» на данный момент провели между собой 15 матчей во всех турнирах. Преимущество на стороне «Челси»: 10 побед против 4. Еще один матч завершился вничью. Разница голов – 22:14, также в пользу «Синих».

Прогноз на противостояние

Несмотря на катастрофическую серию поражений «Челси», букмекеры считают «Синих» фаворитом предстоящего матча – статус клуба обязывает, какой бы ни была текущая форма. Мы же считаем, что в этом поединке весьма вероятна ничья, коэффициент – 3,5.

6 мая, суббота

«Борнмут» – «Челси»
Борнмут. «Виталити Стэдиум». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta Sports
Арбитр: Джон Брукс
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Источник Sport.ua
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