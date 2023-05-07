Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы сделали первый шаг вперед»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

«Некоторые игроки начинают вставать на ноги. Обычно в «Челси» приходит один-два новых футболиста, но теперь их стало больше. Понятно, что в команде может быть сложно найти нужные ритм и уверенность.

Мы сделали первый шаг вперед. Этот путь не будет простым, но в команде много талантливых игроков, им нужно стать единым целым, чтобы вернуть нас туда, где мы должны находиться.

Мы пережили очень тяжелую серию, это был трудный год, и нам предстоит много работы. Но игра и сам результат оставляют положительное впечатление. Мы заслужили победу, и это хороший шаг вперед для парней», - сказал Лэмпард.